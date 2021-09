“Ita, aerei Alitalia acquistati per 1 euro”/ Commissari smentiscono “Semplificazione”

Ita, aerei Alitalia in vendita a un euro. Questa la notizia circolata nelle prime ore di oggi, martedì 7 settembre 2021, ma non è tardata ad arrivare la smentita. I Commissari hanno tenuto a precisare che le indiscrezioni filtrate sulla cessione della flotta aerea non corrispondono alla realtà.

”In relazione ad indiscrezioni giornalistiche pubblicate da alcuni quotidiani, i Commissari di Alitalia in Amministrazione straordinaria rendono noto che affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette”, la nota diramata dai Commissari.

“Ita, aerei Alitalia acquistati per 1 euro”: arrivata la smentita

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore, i Commissari Giuseppe Leogrande, Gabriele Fava e Daniele Santosuosso hanno messo in risalto: ”I Commissari sono quindi costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani. L’operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge’‘. Nonostante la smentita, Il Sole 24 Ore ribadisce che l’offerta di Ita è di 1 euro, sottolineando che i commissari nella nota non hanno fatto chiarezza sul valore di cessione del lotto “aviation”, che comprende 52 aerei secondo il piano industriale di Ita.

