Dopo diversi mesi di incertezze, trattative e proposte e controproposte, alla fine è arrivato – peraltro allo scadere ufficiale dell’attuale mandato governativo europeo – il via libero definitivo dalla Commissione europea sulle ‘nozze’ tra Ita e Lufthansa con la quali viene ufficialmente salvata la compagnia aerea di bandiera italiana: il percorso per l’acquisizione completa è ancora lungo e non si chiuderà prima del prossimo gennaio, ma nel frattempo si procederà a definire gli ultimissimi aspetti come l’atteso aumento di capitale – collegato all’acquisizione del 41% delle quote societarie ora in mano al MEF – e l’ingresso nel board di Ita di due nuovi amministratori delegati scelti direttamente dai tedeschi.

Il nodo principale che rimaneva da sciogliere e sul quale Bruxelles aveva espresso le sue maggiori perplessità riguardava la tutela alla concorrenza dato che l’acquisizione creerebbe (ed ha effettivamente creato) il più grosso gruppo aereo d’Europa con una capacità di 920 aerei e migliaia di collegamenti in tutto il mondo: riserva sciolta grazie al supporto di easyJet, IAG e Air France-Klm che funzioneranno da garanti coprendo – rispettivamente – 30, 8 e 4 nuovi slot giornalieri che compenseranno i viaggi della neonata Ita-Lufthansa.

Insomma, le nozze sono formalizzate e nel corso dei prossimi mesi pian piano cambieranno anche le condizioni su cui potranno contare i viaggiatori: prima tra tutte (ma che sarà effettiva solamente dopo un lungo periodo di tempo di assestamento, legato anche alla necessità per i tedeschi di rispettare gli obblighi ambientali europei) un’attesa riduzione dei costi per volare con le due compagnie legato alla riduzione dei costi di gestione e – al contempo – aumenteranno fin da subito le destinazioni coperte dai voli di Ita con le 800 già presti nel parco viaggio della compagnia tedesca.

Tra le novità più importanti, ci sarà anche l’ingresso del programma fedeltà della nostrana compagnia – chiamato Volare – nel circuito Sky Team che include anche i voli di Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, United e Air Canada; il tutto mentre ai viaggiatori Ita si apriranno anche le porte delle sale lounge del gruppo tedesco.