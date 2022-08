Ita Airways, scelta cordata Certares-Air France-Delta/ Governo ‘boccia’ Lufthansa

Vendita esclusiva di Ita Airways a Certares

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia di una svolta importante nella vendita di Ita Airways, con il Ministero dell’Economia e delle finanze pubbliche che avvisa di aver avviato una trattativa esclusiva con il gruppo formato da Certares, Delta Air Lines e Air France-KLM. Subito sembrava che l’acquirente più quotato fosse il gruppo formato da Lufthansa e MSC, mentre Certares avrebbe avanzato un’offerta “ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal dpcm”, come riporta la nota emessa dal Tesoro.

Il comunicato del Tesoro sulla vendita di Ita Airways continua sottolineando che “alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”. I dettagli precisi dell’accordo non sono stati resi pubblici, ma alcune fonti citate dalle maggiori testate italiane parlano di 600 milioni di euro per una quota compresa tra il 55 e il 60% della compagnia, che dunque lascerebbero allo Stato una partecipazione tra il 40% e il 45%. Oltre a questo, sembra anche che allo Stato italiano sarà rimessa anche la scelta di due dei cinque membri del Cda e la nomina del presidente.

Nell’ambito del cambio di rotta per la vendita di Ita Airways, che ora sarà gestita in esclusiva con il gruppo Certares, Delta Air Lines e Air France-KLM, si è espressa anche Lufthansa. “Dal nostro punto di vista”, si legge in un comunicato emesso dall’azienda, “la nostra offerta congiunta con Msc era e continua ad essere la soluzione migliore per Ita”. Tuttavia, “prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di Ita”.

Infatti, secondo alcune fonte interne dato che neppure l’offerta di Lufthansa e Msc è stata resa pubblica, sul piatto c’erano tra gli 850 e 900 milioni, per l’acquisto dell’80% dell’azienda, riducendo ampiamente la partecipazione del Tesoro in Ita Airways. Per quanto riguarda, invece, il gruppo composto da Certares, Delta Air Lines e Air France-KLM, solamente il primo dovrebbe partecipare all’acquisto di Ita, mentre le altre due compagnie entrerebbero inizialmente nell’accordo solo come partner commerciali. Ma, secondo il Corriere della Sera, nei prossimi mesi anche Delta Air Lines e Air France-KLM entreranno nell’azienda con una partecipazione rispettivamente del 5% e del 9,9%.











