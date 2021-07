Italia: con chi gioca in semifinale e quando?/ La prossima partita, data e avversaria

Italia batte Belgio 2-1 e accede ufficialmente in semifinale ad Euro2020. Contro chi se la vedrà, dunque, la squadra allenata da Roberto Mancini? Dopo la vittoria ottenuta contro i belga, grazie ai gol Barella e Insigne, la nostra nazionale ha conquistato il pass per la semifinale contro la Spagna. Il meritato successo contro i Diavoli Rossi permette all’Italia di vivere una sfida di assoluto prestigio a Wembley, in programma martedì prossimo 6 luglio, alle ore 21.00. Italia Spagna sono pronte a contendersi il biglietto per la finale e i pronostici, ora come ora, sono davvero equilibrati. Gli Europei di Calcio entrano dunque nel vivo: la formazione di Mancini, che sta entusiasmando tutti i tifosi, vuole continuare a sognare e dopo aver eliminato la numero 1 nel ranking FIFA, vuole superare anche la Spagna per sognare ancora più in grande.

Italia, con chi gioca in semifinale?

L’Italia è ufficialmente in semifinale contro la Spagna ad Euro2020, dopo la vittoria di questa sera contro il Belgio. Gli azzurri si godono un successo straordinario contro un avversario di tutto rispetto, ma da domani dovranno già ridimensionare l’entusiasmo per trovare la giusta concentrazione. Nelle città italiane l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: la soddisfazione per aver centrato la semifinale è incontenibile. Non resta che aspettare martedì prossimo 6 luglio, per vivere una grande notte di sport a Wembley dove Italia Spagna si contenderanno un posto in finale.

