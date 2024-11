DIRETTA GRECIA ITALIA U19, BOLLINI VUOLE MANTENERE LA TESTA DEL GIRONE

La Nazionale di Bollini torna in campo per la terza partita del girone di qualificazione agli Europei con la diretta Grecia Italia U19 con calcio d’inizio alle ore 13,30. Gli Azzurrini hanno vinto le prime due partite giocate e sono a punteggio pieno in testa al girone. La Grecia di Moras ha perso l’ultima partita giocata contro il Montenegro ma è a tre punti dopo aver vinto la prima partita contro la Bosnia. Molto bene l’Italia di Bollini che ha vinto le prime due partite con un netto 3 a 0 contro Montenegro e Bosnia.

Diretta Italia Romania U20/ Streaming, video e tv: Corradi cerca i tre punti (Elite League, 19 novembre 2024)

DIRETTA GRECIA ITALIA U19, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Grecia Italia U19 non avrà copertura televisiva e non sarà seguibile neanche in streaming. Per seguire questo match potrete comunque utilizzare la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le principali azioni.

GRECIA ITALIA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni della partita andando ad analizzare le scelte che potrebbe fare Bollini. La formazione sarà il solito 4-3-3 con Magni e Cocchi che agiranno da terzini con Leoni e Natali a difendere la porta di Martinelli. Sala sarà in mediana con Riccio e Mannini a completare il centrocampo e sostenere l’attacco. Qualità e velocità per il tridente degli Azzurri che sarà ancora a firma Genoa con Fini ed Ekhator che giocheranno come ali a sostegno dell’unica punta Camarda.

Formazioni Ungheria Germania/ Quote: turnover tedesco (Nations league, oggi 19 novembre 2024)

GRECIA ITALIA U19, LE QUOTE

Approfondiamo il discorso relativo alla diretta Grecia Italia U19 analizzando le quote di Betsson. I padroni di casa partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 3,00 contro il 2,16 per gli Azzurri e il pareggio X a 3,20.