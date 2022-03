Italia ripescata ai Mondiali 2022?/ Ecco cosa dice il regolamento Fifa

ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI 2022? L’UNICA SPERANZA RIMASTA…

L’Italia potrebbe venire ripescata ai Mondiali 2022? Dopo la bruciante sconfitta contro la Macedonia del Nord, per la seconda volta consecutiva la nostra nazionale non potrà prendere parte ai campionati mondiali di calcio in programma il prossimo anno in Qatar. L’unica speranza è appunto quella del ripescaggio, una magra consolazione, quasi “imbarazzante” tenendo conto che l’Italia ha vinto il campionato europeo meno di dodici mesi fa, ma in ogni caso il regolamento prevede alcune eccezioni che potrebbero favorire la nostra selezione.

Stando a quanto si legge fra le righe nei vari regolamenti della Fifa, così come sottolineato dai colleghi di Fanpage, c’è la possibilità che si palesi uno scenario, alquanto remoto, ovvero, che qualche nazionale che ha già strappato il pass per il mondiale qatariota, alla fine abdichi. Impossibile invece che l’Italia venga ripescata solamente come “wild card”, aumentando di fatto il numero di partecipanti all’evento mondiale, in quanto il format dell’evento è assolutamente intoccabile. Niente da fare anche in merito alla “questione Ucraina”, ovvero, che la selezione del Paese in guerra non possa affrontare la Scozia nel playoff in programma a giugno: in quel caso passerebbero proprio gli scozzesi, affrontando poi il Galles che a sua volta ha battuto l’Austria. In merito invece alla possibilità che venga esclusa una nazionale già qualificata ai Mondiali in Qatar, in questo caso bisogna leggere cosa riportano due articoli del regolamento Fifa in questione. Nel primo si legge: “Il Congresso può sospendere un’associazione membro solo su richiesta del Consiglio. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio può, senza voto del Congresso, sospendere temporaneamente con effetto immediato un’associazione membro che viola gravemente i propri obblighi. Una sospensione approvata dal Consiglio sarà in vigore fino al prossimo Congresso, a meno che il Consiglio non abbia revocato tale sospensione prima di tale Congresso”.

ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI 2022? “ANCHE IN CASO DI ESCLUSIONE DI UNA NAZIONALE…”

Nell’articolo successivo sulla possibilità mche l’Italia venga ripescata ai Mondiali 2022,è poi scritto: “Il Congresso può espellere un’associazione membro solo su richiesta del Consiglio se: (a) non adempie ai propri obblighi finanziari nei confronti della FIFA; o (b) viola gravemente gli Statuti, i regolamenti o le decisioni della FIFA; o (c) perde lo status di associazione che rappresenta l’associazione calcistica nel suo Paese”. La sospensione di una Federazione non è una vera e propria rarità, visto che solamente lo scorso 25 febbraio la Fifa sospese Kenya e Zimbabwe, e in caso le due formazioni si fossero qualificate al mondiale non avrebbero potuto prendervi parte.

Anche in questo caso appare comunque una strada decisamente poco probabile, perchè difficilmente una nazionale già qualificata potrebbe auto-lesionarsi facendo danni “in casa propri” venendo poi esclusa dal campionato di calcio. Prendendo comunque in considerazione questa possibilità, l’Italia potrebbe essere ripescata? L’articolo 6 del regolamento preliminare FIFA dei Mondiali 2022, recita: “Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”. Di conseguenza, toccherà ala Fifa decidere e non è affatto dato per scontato che alla fine si punti sull’Italia.











