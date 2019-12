Italia Sì/ Sanremo Giovani 2020, anticipazioni: chi sono i 5 vincitori?

Le audizioni di Sanremo Giovani 2020 si sono aperte a Italia Sì nel corso del passato 3 novembre, dal teatro delle Vittorie. Successivamente, il 16 dello stesso mese, è andata in onda la prima semifinale dedicata alla presentazione dei talenti. Spazio poi per il 23 novembre per la sfida ufficiale della prima “tornata” di cantanti. Il 30 novembre si è volto il primo appuntamento dedicato alla presentazione del secondo “gruppo” di talenti ed oggi, sabato 7 dicembre, si assisterà alla sfida per poi decretare coloro che saliranno sul palcoscenico del Festival, il prossimo 19 dicembre in diretta da Sanremo. A partire dalle 16.40 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Rai tornerà Marco Liorni, prontissimo per presentare i dieci volti che si avvicenderanno verso le battute finali in attesa che il loro sogno possa diventare realtà. Ma cosa accadrà oggi? I dieci concorrenti selezionati si sfideranno uno contro uno e saranno votati da una giuria demoscopica (per il 50%) e dalla Commissione musicale del Festival (per l’altro 50%) composta dal direttore artistico Amadeus insieme a Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Italia Sì, audizioni Sanremo Giovani 2020

Al termine dell’appuntamento di oggi, sabato 7 dicembre, si conosceranno gli altri 5 artisti ammessi alla finale del prossimo 19 dicembre, in prima serata su Rai1. I 10 giovani artisti così selezionati potranno concorrere per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione “Nuove Proposte” del Festival 2020. A loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young. In sintesi, saranno solamente otto le canzoni che a febbraio potranno salire sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per contendersi la vittoria della categoria “Nuove Proposte” nella penultima giornata del Festival di Sanremo in onda venerdì 7 febbraio. Al fianco di Marco Liorni, tanti ospiti ed anche gli opinionisti fissi del programma che dall’inizio allietano i telespettatori con i loro pareri e punti di vista.

