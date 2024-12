È andata in onda ieri, martedì 10 dicembre 2024, l’ultima puntata di Sanremo Giovani condotta da Alessandro Cattelan su Rai Due in seconda serata. L’ultimo appuntamento del programma ha stabilito chi sono i sei finalisti, a questi si sono aggiunti i due finalisti di Area Sanremo. In totale sono quindi otto i finalisti, questi nella serata di mercoledì 18 dicembre 2024 approderanno in prima serata su Rai Uno a Sarà Sanremo. I giovani talenti dovranno affrontare quattro sfide dirette per aggiudicarsi i quattro posti disponibili per l’Ariston, debuttando nella categoria ‘Nuove Proposte‘. La finale sarà condotta da Alessandro Cattelan e Carlo Conti e nel corso della puntata verranno anche annunciati i titoli dei brani dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025.

Arianna Rozzo con "J’adore", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ "Celebra l'orgoglio per la mia Napoli"

A scegliere i finalisti di Sanremo Giovani sono stati Carlo Conti, Claudio Fasulo e la giuria del programma composta da Carolina Rey, Ema Stokholma, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia e Manola Moslehi. I sei decretati da Sanremo Giovani sono: Mew, Settembre, Selmi, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse e Angelica Bove. Da Area Sanremo si sono poi aggiunti Etra e Maria Tomba. Per aggiudicarsi il posto di finalista Mew ha vinto contro Questo e Quello, Settembre contro Grelmos, Selmi ha battuto Bosnia, Vale Lp e Lil Jolie hanno vinto contro Arianna Rozzo, Alex Wyse contro Tancredi e Angelica Bove ha battuto Mazzariello.

Chi è Grelmos con "Flashback", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ "Parla di una relazione tormentata"

Sono otto i finalisti di Sanremo Giovani pronti a sfidarsi per l’Ariston: sette di loro arrivano da X Factor e Amici

Tutti i concorrenti che si sono sfidati durante l’ultima puntata di Sanremo Giovani hanno dimostrato di avere un incredibile talento, i posti però erano solo sei e non tutti potevano quindi accedere alla finale. Alcuni dei finalisti non sono volti del tutto nuovi nel mondo della musica e della televisione, la maggior parte di loro infatti arriva da altri talent come Amici e X Factor.

Ben sette su otto hanno già partecipato ad un talent prima di approdare a Sanremo Giovani. Vale Lp, Selmi, Angelina Bove, Maria Tomba e Settembre arrivano da X Factor, Alex Wyse e Lil Jolie e Mew invece arrivano da Amici. Etra è l’unico che non ha già partecipato ad altri talent in passato.

Tancredi con "Standing ovation", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ L'ex di Amici: "È una grande occasione"