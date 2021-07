Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti il 23 luglio 2021

Eccoci nel giorno della apertura delle Olimpiadi 2020 di Tokyo: vediamo dunque quali sono gli italiani in gara che ci faranno compagnia in questo venerdì 23 luglio 2021, quando pure daremo il via ufficiale alla 32^ edizione dei Giochi Olimpici. Come occorso anche nei giorni scorsi, anche prima dell’accessione del braciere olimpico, diversi sport sono stati protagonisti con alcuni turni preliminari e anche questo venerdi non farà eccezione: questo anche se pomeriggio alle ore 13,00 gli occhi di tutti saranno sulla cerimonia di apertura, prevista allo Stadio Olimpico di Tokyo, dove pure la selezione italiana sfilerà dietro ai portabandiera Jessica Rossi e Elia Viviani. Con la cerimonia, tutti gli azzurri saranno dunque protagonisti; ma se parliamo di gare, ecco che saranno i nostro beniamini del canottaggio e del tiro con l’arco a rubare la scena.

OLIMPIADI 2020: GLI ITALIANI IN GARA A TOKYO TRA CANOTTAGGIO E TIRO CON L’ARCO

Consultando dunque il programma ufficiale delle gare, vediamo che i primi italiani in gara per le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno gli uomini del canottaggio, che affronteranno le prime batterie a partire dalle ore 1.30 della notte italiana. Spazio allora a Gennaro Di Mauro per il singolo maschile, ma a seguire anche Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentile per il 4 di coppia. Nel mezzo ovviamente le batterie del canottaggio al femminile dove dunque i riflettori saranno puntati su Alessandra Patelli e Chiara Ondoli per il doppio femminile e ancora Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefani Gobbia invece per il 4 di coppia. Solo dalle ore 2.00 nel calendario olimpico avranno inizio il ranking round del tiro con l’arco e anche qui gli italiani in gara non mancheranno. Avremo infatti a tener alto il tricolore Mauro Nespoli per il tabellone maschile e Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati per quello femminile.

