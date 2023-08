ItaliaOnline cerca 150 Account e Senior Account/ “Aiutiamo le PMI italiane nel processo di digitalizzazione”

ItaliaOnline cerca 150 Account e Senior Account in tutta Italia

ItaliaOnline, la più grande internet company italiana, è intenzionata ad ampliare la sua forza vendita con l’assunzione, entro la fine del 2023, di 150 nuovi profili Account e Senior Account destinati a tutte e 45 le filiali sparse sulla penisola. In particolare, le figure verranno ricercate in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio e Umbria, ma le selezioni sono aperte a tutte le regioni.

Il compito che verrà affidato alle figure ricercate da ItaliaOnline è quello di supportare le numerose piccole e medie imprese italiane nel complicato processo di digitalizzazione del business, attraverso una profonda e dettagliata consulenza commerciale. Infatti, il processo di digitalizzazione è ancora piuttosto sconosciuto e poco sfruttato dalle PMI italiane, ma sta diventando sempre più centrale ed essenziale, a maggior ragione grazie ai 40 miliardi destinati dal PNRR proprio a questo scopo.

Maria Grazia Bizzarri: “Quella di ItaliaOnline è un’opportunità unica nel suo genere”

“Quella che offriamo”, spiega Maria Grazia Bizzarri, Chief Human Resources Officer di Italiaonline, “è un’opportunità unica nel mercato del digital marketing, della digital transformation e dell’innovazione. Entrare a far parte della squadra significa beneficiare di una formazione di qualità e di supporto continuo da parte di figure specializzate. Ciò che ci differenzia da altre realtà del settore è la struttura aziendale, la solidità economica, la capillarità e presenza territoriale, oltre che un sistema integrato d’offerta, composto da soluzioni proprietarie (sito e piattaforme e-commerce) ed in partnership con i maggiori attori internazionali del mercato (Meta, Linkedin, Google, Amazon, TikTok, Dazn, Sky, etc.), con cui garantiamo ai nostri clienti la totale copertura digitale finalizzata a incrementare il loro business di riferimento. Con questa operazione stiamo creando la Sales Excellence italiana ed entrare a farne parte significa partecipare attivamente alla digitalizzazione delle imprese e del Paese”.

L’offerta di ItaliaOnline: formazione continua e remunerazione competitiva

Insomma, ItaliaOnline è attualmente alla ricerca di 150 figure di Account e Senior Account destinate al suo parco vendita, con l’obiettivo di aiutare la digitalizzazione delle PMI italiane. La chiamata è rivolta sia a uomini che a donne diplomati (ma con specifiche competenze digitali e commerciali) e laureati (specialmente in economia, digital marketing, comunicazione o multimedia), che abbiano già esperienza come agenti di commercio, oppure che siano liberi professionisti con partita iva volenterosi di imparare.

Infatti, l’offerta di ItaliaOnline si costituisce su quattro principali pilastri. Un iniziale processo di onboarding dalla durata di 1 settimana presso il quartier generale di Assago-Milanofiori, completamente pagato dall’azienda, al quale seguirà un lungo e continuo percorso formativo nelle varie filiali di destinazione, curato dai Sales Trainer formati presso l’Academy aziendale di rilevanza internazionale. Il processo di onboarding sarà, inoltre, completato dal Programma Generazione Appuntamenti, con il quale verrà fornita la base di lead e le competenze per la creazione delle agende degli Account, e da un costante affiancamento nella preparazione e nella gestione dei progetti per le PMI italiane. A livello remunerativo, infine, ItaliaOnline offre una retribuzione minima mensile con contratto dalla durata iniziale di 6 mesi, poi rinnovabile per ulteriori 6 mesi, con provvigioni pari al 50% del fatturato acquisito, più ulteriori incentivi mensili derivanti anche da gare trimestrali e annuali con premi ai massimi livelli di mercato.











