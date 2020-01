Italia’s Got Talent 2020/ Anticipazioni prima puntata: Joe Bastianich nuovo giudice

Al via stasera, mercoledì 15 gennaio 2020, la nuova stagione di Italia’s Got Talent, il programma in onda su TV8 prodotto da Fremantle adatto per tutta la famiglia e trasmesso tutti i mercoledì alle ore 21.30 in prima visione, con 7 puntate di Audizioni e 1 Finale live. Per questo nuovo anno il talent show ha schierato una nuovo volto in giuria: direttamente da Masterchef Italia Joe Bastianich. Accanto a lui, ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi e Frank Matano, senior del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione, per il quarto anno di seguito, torna Lodovica Comello, che con la disinvoltura e la grinta che la caratterizzano.

Italia’s Got Talent torna oggi con la prima puntata: le anticipazioni

Lodovica Comello guiderà giuria e pubblico alla ricerca dei migliori talenti d’Italia. Si partirà stasera con le Audizioni, 7 puntate registrate nei teatri di Avellino, Milano e Vicenza. Da qui la conduttrice, nella sua postazione agevolata dietro le quinte, inciterà i talenti pronti ad esibirsi. Il 50% dei concorrenti arriva dal Nord, il 22% dal Centro, il 16% dal Sud e il 12% dall’Estero. La Lombardia, nello specifico, è la regione più rappresentata con il 17% dei partecipanti. Il ballo è la performance più apprezzata con il 21%, seguito dal musicista (11%) e dal comico (10%). Il 41% degli iscritti ha un’età compresa tra i 26 e i 41 anni: il concorrente più giovane è un sassofonista di 5 anni. La concorrente più anziana invece, ha 94 anni. Al termine di ogni puntata di Audizioni, la giuria avrà il compito di determinare quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, sarà all’altezza della finale. Tra le altre novità di questa edizione, anche il pubblico protagonista con il Golden Buzzer che potrà mandare dritto alla finalissima un concorrente. Al termine della fase di Audizioni, la gara si concluderà rigorosamente in diretta da Roma con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione scelto dal pubblico attraverso il televoto da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA