JOE BASTIANICH NUOVO GIUDICE ITALIA’S GOT TALENT/ Ex MasterChef al posto di Bisio

Dal talent culinario più famoso al mondo alla ricerca del miglior talento italiano: è questa la metamorfosi che sarà chiamato a compiere Joe Bastianich in qualità di nuovo giudice di Italia’s got Talent. La nuova edizione del programma in onda prossimamente su TV8, vedrà l’eclettico Joe Bastianich accanto ai confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano: confermata alla conduzione per il quarto anno anche Lodovica Comello. L’imprenditore e ristoratore di fama internazionale non ha nascosto il suo entusiasmo per il ruolo che andrà a ricoprire tra pochissimo (a settembre prenderanno il via le audizioni della nuova edizione dello show):”Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle”. Possiamo aggiungere che ne siamo certi anche noi…

JOE BASTIANICH NUOVO GIUDICE ITALIA’S GOT TALENT

Joe Bastianich a Italia’s got Talent rileva di fatto Claudio Bisio. Conoscendo il senso dell’umorismo di entrambi i personaggi si potrebbe dire che il programma passa da una pelata ad un’altra. In un comunicato “Italia’s Got Talent ringrazia Claudio Bisio, protagonista insieme agli altri giudici di quattro edizioni, che ha messo la sua professionalità e simpatia a servizio del talent show. Bisio resta comunque in famiglia ed è, attualmente, impegnato nelle riprese della nuova commedia Sky “Cops – Una banda di poliziotti””. Ciò che sarà curioso capire rispetto alla presenza di Joe Bastianich nel programma sarà il ruolo che vorrà ritagliarsi: nei primi anni di MasterChef Italia, il talent che lo ha reso celebre nel nostro Paese, l’americano aveva la fama di duro. La sua spigolosità negli ultimi anni era stata smussata a favore di un lato da guascone a tratti esilarante. Certo è che qualche sporadica sfuriata non mancherà: altrimenti che Bastianich sarebbe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA