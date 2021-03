Italia’s Got Talent/ Anticipazioni sesta puntata: golden buzzer di Joe Bastianich?

Questa sera, mercoledì 10 marzo, alle ore 21.30 su TV8 torna “Italia’s Got Talent” ritorna dopo la pausa sanremese. Al tavolo dei giudici ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione Lodovica Comello, che sui social annuncia la nuova puntata: “Dopo una settimanina di pausa rigenerante siamo pronti a tornare per sconfifferarvi il mercoledì sera! Preparatevi perché non avete ancora visto niente”. Resta solo un golden buzzer, quello di Joe Bastianich: l’imprenditore italo-americano troverà il talento giusto su cui puntare? La sesta puntata di audizioni è all’insegna del rock&roll e del talento femminile. La prima a salire sul palco è una ragazza americana, iscritta a IGT dal fidanzato italiano, che si esibisce in un inedito salto della corda “espansivo”. A seguire un ragazzino di Roma coinvolgerà i giudici in un incredibile numero di magia, mentre un cowboy di Siracusa si esibirà sulle note di Elvis Presley. Sul placo di IGT ci sarà l’unica tribute band italiana, tutta al femminile, degli AC/DC. E ancora. un gruppo di studentesse balla sugli sci, la campionessa italiana e vice-campionessa europea di braccio di ferro sfida Frank Matano, mentre un gruppo di ballerine rappresenta sul palco il sentimento della paura. Un artigiano di Firenze coinvolgerà i giudici in una partita di flipper, costruito a mano con 7 mila pezzi e 5 mila viti. Infine spazio anche ai monologhi, comici e non.

Italia’s Got Talent: ecco i primi finalisti

In attesa di scoprire se questa sera Joe Bastianich assegnerà il suo golden buzzer, ricordiamo che si sono già assicurati un posto in finale grazie al pulsante dorato dei giudici: le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine; Giustino, che si è cimentato in una esibizione di cosplay dedicato a Superman; Giorgia Greco, protagonista di un numero di ginnastica ritmica su una sola gamba. Hanno conquistato un pass per la finale anche l’equilibrista Christian Stoinev con il suo chihuahua Percy, le Bello Sisters, Laura Formenti, il mago Stefano Bronzato e l’operatore ecologico David Mazzoni. Tutti hanno avuto il merito di convincere all’unanimità i giudici a fine puntata. Al termine della settima puntata di audizioni, in onda la prossima settimana, il pubblico potrà scegliere il proprio finalista attraverso il Golden Buzzer. La finale si terrà il 24 marzo in diretta da Roma, negli studi di Cinecittà, dove il pubblico da casa decreterà il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent.



© RIPRODUZIONE RISERVATA