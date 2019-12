Italo, chi è?/ Su Rai1 il film con Marco Bocci: la vera storia del cane protagonista

Il pomeriggio di Rai1, per il giorno di Santo Stefano, vede in onda, a partire dalle 14.30, il film Italo. La storia è quella di un cane randagio che crea un po’ di scompiglio nella piccola cittadina siciliana di Scicli. La popolazione infatti si oppone al fatto che un cane gironzoli per le strade e cerca di sbarazzarsene, tutti tranne Meno, un saggio bambino di dieci anni. È lui l’altro protagonista di questa commovente storia: Meno è un bambino solitario ed introverso dal momento della morte della madre, ma tutto cambierà proprio grazie all’amore incondizionato di un cane speciale.

Italo, Marco Bocci nel film tratto da una storia vera

Italo infatti diventerà il miglior amico di Meno e grazie alla sua vicinanza quello che una volta era un bambino solo e introverso troverà la felicità. Grande protagonista, oltre ad Italo, è Marco Bocci che interpreta Antonio, il papà (vedovo) di Meno. Nel cast di Italo anche Barbara Tabita, ex de I Cesaroni e da poco mamma. Il film è basato su una storia vera, quella di un cane meticcio che nell’estate del 2009 apparve in circostanze ancora sconosciute a Scicli.





