Iva Zanicchi: “Anna Oxa ha i giornalisti contro!”/ “L’hanno messa ultima apposta”

Iva Zanicchi, ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023. L’artista, parlando del Festival di Sanremo, ha difeso a spada tratta Anna Oxa, fino a questo momento non premiata dalla classifica (la graduatoria parziale la vede relegata nei bassifondi ma va ricordato che si tratta di una classifica figlia unicamente dei voti della sala stampa e che, a partire da stasera, potrà essere soggetta a bruschi ribaltoni e cambi di posizione, ndr). In particolare, alzandosi in piedi nello studio televisivo, Iva Zanicchi si è paragonata ad Anna Oxa…

Significato Testo "Sali (Canto dell'anima)" Anna Oxa/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

IVA ZANICCHI: “ANNA OXA A SANREMO 2023 HA TUTTI I GIORNALISTI CONTRO DI SÉ”

In particolare, l'”Aquila di Ligonchio”, ha sottolineato che l’anno scorso Iva Zanicchi era “un po’ come Anna Oxa”, vale a dire che “avevo i giornalisti contro!”. Secondo Iva Zanicchi “l’hanno messa ultima in classifica. Voglio difenderla e desidero precisare che Anna Oxa non è mia amica, non la conosco e non l’ho mai vista. I giornalisti l’hanno messa ultima perché non ha dato soddisfazioni e non ha fatto conferenze stampa. Ma è chiaro che una come lei non può certo essere ultima”.

