Iva Zanicchi, gaffe in diretta: “Mina è morta, no?”/ Choc a Domenica In: “Vorrei…”

Iva Zanicchi si è resa protagonista di una gaffe in diretta tv a “Domenica In”, durante il “momento salotto” dedicato al Festival di Sanremo. Nello studio televisivo di Mara Venier, l’interprete di tante canzoni di successo del nostro patrimonio musicale, è stata stuzzicata dalla padrona di casa circa un ipotetico trio tutto femminile con cui presentarsi in futuro all’Ariston. Inizialmente, l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” ha detto di preferire di partecipare in qualità di solista o, al massimo, di essere disposta a esibirsi con due uomini, come Bobby Solo e Maurizio Vandelli.

IVA ZANICCHI, CHE GAFFE! “VORREI RIPORTARE IN VITA MINA”

A quel punto, Mara Venier ha domandato a Iva Zanicchi: “Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?”. Un quesito a cui la cantante ha risposto in questi termini: “Ma non stanno tanto bene loro…”. In realtà e per fortuna stanno benissimo, ma Iva ha fatto peggio quando ha detto: “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?“. Gelo in studio, con Mara Venier e gli altri ospiti che hanno subito rettificato Iva Zanicchi, che poi si è corretta: “No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…”.

