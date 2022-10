Iva Zanicchi, il tumore di Fausto Pinna/ Le foto su Playboy, le attenzioni di Sordi

Iva Zanicchi: la malattia del compagno Faust Pinna

Iva Zanicchi, ospite questo pomeriggio di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, è pronta a debuttare sul palco di Ballando con le stelle 2022. L’aquila di Ligonchio, 82 anni, scenderà in pista con Samuel Peron, ormai storico ballerino del programma di Rai 1. Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi (scomparso nel 2020), da cui ha avuto la figlia Michela, nata nel 1967, che le ha dato due nipoti, Luca e Virginia. Dal 1986 la cantante è legata al produttore Fausto Pinna. Recentemente ha raccontato che da alcuni anni suo marito lotta contro un tumore ai polmoni: “Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita… Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui non morirà di tumore, moriremo entrambi di vecchiaia. Io morirò prima perché sono più vecchia!”, ha detto a Storie Italiane.

Iva Zanicchi: da Playboy alla corte di Alberto Sordi

Nel 1978 Iva Zanicchi ha posato su Playboy. Molti anni dopo, la cantante si è pentita di quegli scatti: “Non le rifarei. Avevo 40 anni, età particolare, volevo dimostrare a me stessa di essere ancora in forma”, ha confessato al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “A mio padre non l’ho mai detto. Mia madre l’ha scoperto aprendo un cassetto dove conservavo coperte di pizzo. C’era una copia. C’è rimasta un po’ male”. Legati da quasi 40 anni a Fausto Pinna, la Zanicchi è stata corteggiata anche da Alberto Sordi. Ospite di Peter Gomez a La confusione, la cantante ha svelato come si è sottratta alle attenzioni del grande attore: “Io andai in camera, chiamai il mio impresario e utilizzando la scusa di una zia anziana, che ho fatto morire una decina di volte, andai via. E nonostante questo, lui fu ugualmente carino, non mancò di chiamarmi nemmeno per il mio compleanno e mi disse: ‘A Zanì, non sai che tè sei persa”.

