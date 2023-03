Iva Zanicchi: “Ma perché non si può dire c*zzo?”/ “Milly Carlucci? La amo”

Iva Zanicchi ha dato spettacolo ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, in occasione della presentazione della nuova stagione de “Il Cantante Mascherato”. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, infatti, ha esordito con la volontà di raccontare la sua immancabile barzelletta, che ormai l’ha resa popolare anche tra i giovanissimi. La padrona di casa ha chiesto se si trattasse di una battuta di spirito “pulita” o se contenesse dei doppi sensi e la cantante ha spiegato di non conoscere barzellette “pulite”.

IVA ZANICCHI: “NON SI PUÒ PIÙ DIRE NULLA IN TELEVISIONE… MA PER QUALE MOTIVO?”

Dopodiché, Iva Zanicchi ha ammesso di essere innamorata di Milly Carlucci, specificando che si tratta per l’appunto di una forma d’amore in chiave artistica. Per poi aggiungere: “Ma ormai non si può più dire nulla… Uccello non si può più dire… C*zzo non si può più dire… Ma perché?”. Mara Venier è subito intervenuta per precisare: “Quelle parole le puoi dire soltanto da Milly a Ballando dopo la mezzanotte”. Il tutto mentre Christian De Sica ironizzava: “Qua altro che Il Cantante Mascherato… Finisce che facciamo il Cantante carcerato!”. Risate fragorose in studio, anche da parte di zia Mara.

