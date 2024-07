Antonio Ansoldi: chi è l’ex marito di Iva Zanicchi e perché si sono lasciati/ “Non avrei dovuto sposarlo”

Chi è Antonio Ansoldi, l’ex marito di Iva Zanicchi

Prima di incontrare e innamorarsi di Fausto Pinna, suo attuale compagno con cui vive insieme da anni, Iva Zanicchi ha avuto un primo matrimonio quando era molto giovane. L’artista si è sposata nel 1967 con Antonio Ansoldi da cui è nata Michela, unica figlia della cantante che l’ha resa nonna due volte con la nascita di Luca e Virginia. Il matrimonio tra Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi è durato a lungo e la fine è arrivata nel 1985 quando sul matrimonio della coppia cala ufficialmente il sipario. ma chi è Antonio Ansoldi? Classe 1934, Antonio nasce in Puglia, precisamente a Taranto ed è il figlio di Giovan Battista Ansoldi.

Dopo la morte del padre diventa direttore artistico di una nota casa discografica, la Ri-fi, una famosa casa discografica che, all’epoca, seguiva artisti importanti come Cristiano Malgioglio e Memo Remigi.

Iva Zanicchi e i motivi della fine del matrimonio con l’ex marito Antonio Ansoldi

I motivi che hanno portato alla fine del matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi non sono noti, ma a parlare del rapporto con l’ex marito è stata, qualche tempo fa, la stessa Zanicchi. “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita” – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’.

Parole importanti quelle della Zanicchi che, però, non ha mai voluto l’annullamento per rispetto di un rapporto che è stato importante e dal qualche è nata una figlia, Michela. “Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto”, ha concluso la cantante.











