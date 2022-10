Iva Zanicchi provoca Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Il tuo fidanzato mi corteggia…”

Simpatico siparietto a Ballando con le Stelle 2022 tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. La cantante “avverte” la giurata dopo la sua esibizione in pista da ballo e sembra volerle suggerire di essere benevola nel momento in cui solleverà la fatidica paletta. Dopo un divertente battibecco con Selvaggia, Iva Zanicchi sferra l’asso nella manica e da grande donna dello spettacolo fa saltare il banco: “Sappi che il tuo fidanzato mi corteggia come una mamma. Mettiti una mano sul cuore…” , dice tra le risate generali. Selvaggia, giustamente, la prende con ironia e replica a modo: “Siamo una coppia aperta”.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli a Ballando, è già polemica!/ Web attacca: "Teatrino penoso!"

La cantante a Selvaggia Lucarelli: “Dammi il voto che vuoi!”

Se con Iva Zanicchi si rivela morbida e “comprensiva”, lo stesso non si può dire nel confronto con coach Samuel Peron. Quest’ultimo la corregge e le dice che sbaglia quando afferma che Iva ha mancato tutti i passi. “Amore mio bello…”, incalza Peron, prima di essere interrotto da una seccatissima Selvaggia: “Non abbiamo questi livelli di confidenza“, tuona la giurata. Così ci pensa Iva Zanicchi a ripotare la pace e a spegnere il fuoco: “Facciamo così, Selvaggia dammi il voto che vuoi!”.

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli, lite con Samuel Peron: "Amore mio bello lo dici a tua sorella!"/ Iva Zanicchi sbotta!Selvaggia Lucarelli piange per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle/ "Vederlo ballare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA