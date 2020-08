Iva Zanicchi: “Riduciamo i parlamentari”/ “Molti dovrebbero cercare un altro lavoro”

Iva Zanicchi torna a parlare di politica in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica del 31 agosto. Ex europarlamentare di Forza Italia, cantante, conduttrice e personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico italiano, Iva Zanicchi svela che, al referendum, voterà per ridurre il numero dei parlamentari. “Io dico: riduciamoli. Se ne parla da anni. Certo il Parlamento è l’espressione più alta che abbiamo. Ma cerchiamo di metterci persone qualificate che durante il periodo del loro mandato facciano solo i politici. Non servono 630 deputati e 315 senatori. Cerchiamo persone più qualificate con cui potrebbe andare anche meglio. Mandiamo a casa coloro che dovrebbero trovarsi un altro lavoro, redditizio per carità”, spiega la Zanicchi. Tra i tanti protagonistil della politica italiana di cui, molti, “è meglio che si cerchino un altro lavoro”, promuove una donna: “La Meloni non è proprio male ed è una donna che avrà successo“, spiega.

IVA ZANICCHI: “PREOCCUPATA PER L’ITALIA, E’ DEPRESSA”

Iva Zanicchi non nasconde la propria preoccupazione per l’Italia. Nonostante la ripartenza dopo il lockdown, l’artista non riesce a vedere il bicchiere mezzo piano. La Zanicchi ha trascorso l’estate nel suo paese d’origine vedendo con i propri occhi come il Covid 19 abbia cambiato le abitudini di tutti togliendo anche la possibilità di giocare a carte al bar. “Vado in vacanza a Ligonchio, perché sto bene lì. Quest’anno neppure sono partita per la Sardegna. E mi sembra un’Italia triste. A Ligonchio è saltata la festa di San Rocco, non si fanno le partite a carte al bar e in osteria, oltre alle difficoltà economiche, clienti dimezzati e attività che chiudono. Essere depressi è la cosa peggiore, peggio della rabbia“, ha raccontato. Sul suo futuro, infine, svela: “La politica è il mio amore segreto. Ma progetti zero. Per il resto il Covid mi ha fatto un dispetto: le due puntate in programma su Canale 5 di canzoni e dove ballerò il tango sono slittate forse in primavera, forse in autunno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA