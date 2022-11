Iva Zanicchi: “Vergine fino a 26 anni poi ci ho dato”/ “Prima volta con mio marito Antonio Ansoldi, orribile”

Iva Zanicchi hot a Oggi è un altro giorno: “Sono arrivata vergine fino ai 26 anni”

Si tinge di note piccanti l’ospitata di Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno. La cantante, dopo aver commentato la sua avventura a Ballando con le stelle, entra nel vivo del racconto, spingendosi in cose della sua vita privata e, soprattutto, sessuale. Nel particolare rivela di aver avuto un’educazione molto rigida dai suoi genitori, tanto da aver fatto per la prima volta l’amore ‘tardi’: “Sono arrivata vergine fino ai 26 anni, dopo ci ho dato!”

Iva Zanicchi: “Prima volta col mio primo marito, è stato orribile!”

Iva Zanicchi racconta allora che: “Ero vergine al primo Sanremo e si vedeva! – ed entra ulteriormente nel dettaglio, svelando che – La prima volta è stato orrendo, mi sono detta ‘Se è così meglio rimanere vergine fino a 80 anni!'” La cantante svela che il primo uomo con cui ha fatto l’amore è il suo primo marito Antonio Ansoldi, morto nel 1985. La Zanicchi racconta velatamente il motivo per il quale quella loro prima volta non è stata delle più belle: “Lui, che poi è diventato il mio primo marito, aveva troppa foga diciamo… Poi in qualche modo dopo ci siamo rifatti.”

