Ivaldo Tarducci, morto padre di Fabri Fibra e Nesli/ Il messaggio su Instagram: “Buon viaggio”

Un lutto improvviso ha colpito la famiglia di Fabri Fibra e Nesli: all’età di 96 anni è morto il loro papà Ivaldo Tarducci. Era nativo di Senigallia, dove ha costruito e cresciuto la propria famiglia e dove sono nati i figli (oltre ai due rapper, è papà anche di una figlia più piccola). Il suo era un nome illustre per il paese: come riporta il Corriere Adriatico, infatti, era un noto commerciante nel centro storico e per tanti anni ha avuto un negozio di abbigliamento. Intere generazioni sono passate attraverso il suo negozio, che vendeva anche abiti casual e che non passavano mai di moda.

un ultimo saluto al padre. Con un Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio“. E, a corredo del post, una fotografia che ritrae padre e figlio insieme. Da parte di Fabri Fibra, invece, non sono arrivati al momento messaggi social. Al momento soltanto Nesli ha condiviso sul proprio profilo social. Con un post condiviso su Instagram il rapper ha scritto: ““. E, a corredo del post, una fotografia che ritrae padre e figlio insieme. Da parte di Fabri Fibra, invece, non sono arrivati al momento messaggi social. Senigallia in lutto, il messaggio della Giunta e del Sindaco La dolorosa notizia ha inevitabilmente travolto la famiglia di Ivaldo Tarducci, i figli Nesli e Fabri Fibra, ma anche l’intera comunità di Senigallia. Un messaggio di affetto è stato pubblicato anche sul sito del comune del paese marchigiano, incluse le parole del sindaco Massimo Olivetti: “Il Sindaco e la Giunta esprimono cordoglio ai familiari per la scomparsa di Ivaldo Tarducci. “Persona molto conosciuta e stimata da tutti, Ivaldo ha rappresentato il mondo del commercio senigalliese per molti anni con il suo storico negozio di abbigliamento -Tarducci Ivaldo Jeans- che ha vestito tutti noi ragazzi appassionati di jeans alla moda“. Fabri Fibra/ Pezzo da novanta a RTL 102.5 Power Hits: i grandi successi e... Il primo cittadino di Senigallia ha così proseguito: “Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta un capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

