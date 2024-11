Fabri Fibra sarà uno degli ospiti della prima puntata di This is Me, in onda mercoledi 20 Novembre in prima serata su Canale 5 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Negli anni abbiamo imparato a conoscere Fabri come una persona particolare e allo stesso tempo piuttosto riservata, andiamo a conoscerlo meglio e vedere davvero chi è.

Elena D'Amario a This is Me/ Ha un fidanzato? Il ritorno ad Amici e gli States

Fabri Fibra è il nome d’arte di Fabrizio Tarducci che nasce a Senigallia il 17 Ottobre 1976. Il padre di Fabrizio, Ivaldo Tarducci, era proprietario di un negozio di abbigliamento ed è venuto a mancare nel Giugno 2023, all’età di 96 anni. La madre invece si chiama Roberta Candelari e gestisce il negozio di abbigliamento ora nella città marchigiana.

Jacopo Neri chi è/ Fidanzato con Clara, da quel giorno: “ho iniziato a essere felice”

Fabri Fibra ha due fratelli, Federica e Francesco, quest’ultimo conosciuto come artista con il nome di Nesli e anch’egli è un rapper famoso. Fabri non ha avuto una vita semplice, soprattutto nell’adolescenza dove ha dovuto fare i conti con la separazione dei genitori e l’utilizzo di droghe, lo ha ammesso anch’egli a più riprese. La sua carriera comincia nel 1994 e con il passare degli anni ottiene sempre più successo.

Fabri Fibra e la lite con il fratello Nesli: perchè è iniziata e come sono i rapporti ora

Il successo di Fabri Fibra negli anni è sempre più netto e Fabri diventa un vero e proprio pezzo di storia del rap italiano. Allo stesso tempo fa storia il rapporto con il fratello con i due che hanno litigato oltre 15 anni fa. Poca chiarezza sui motivi della lite ma è stato Nesli stesso a parlarne in qualche intervista spiegando:

Riccardo Cocciante/ Dopo il successo di "Era già tutto previsto" lancia nuovi concerti nel 2025

“All’inizio guardare solo mi annoiavo e comincio anche io a fare Freestyle, ci chiama l’Universal e cambia qualcosa. Per loro sono un accessorio e sono l’eterno secondo, se non era per me lui non avrebbe mai fatto questo”. Sono passati tanti anni, ormai quasi 20 e i rapporti tra i due sono praticamente spariti con Nesli che qualche volta ha provato a parlare di possibile pace ma che non c’è mai stata realmente.

Ancora peggio il rapporto con il padre e la madre, Fabri Fibra non ha mai postato messaggi riguardo la morte del padre (a differenza del fratello) e ha avuto parole dure verso la madre e nella strofa dell’album Fenomeno recita: “Mia madre mi soffoca da quando sono nato, mi vorrebbe morto dopo quello che sono diventato, per lei è difficile accettare che sono grande”, e una strofa finale dove recita ‘Mia madre mi ha rovinato la vita’. Per quel che riguarda la vita privata Fabrizio è sempre stato molto riservato e abile a lasciare tutto segreto anche se dice di avere una compagna di nome Lara di cui non si sa praticamente nulla.