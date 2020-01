Ivan Cattaneo/ “Rita Pavone sovranista ed Elettra Lamborghini culona? Basta mer*a!”

Ivan Cattaneo prende le distanze dalle polemiche sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. I riflettori non si sono ancora accesi all’Ariston ma già si parla della kermesse. A far discutere sono le scelte, come quella di far partecipare Rita Pavone o Elettra Lamborghini. Sono queste le due cantanti che nomina l’ex gieffino per invitare tutti a dare attenzione alle vere protagoniste: le canzoni. «Ma io non capisco più davvero il marciume fatiscente raggiunto ormai dai social!!! Ma come si può perdere la propria vita discutendo sul culo della Lamborghini o sull’età della Pavone????». Ivan Cattaneo ne parla su Instagram, aggiungendo che questa è la conferma che «ormai non si aspetta nemmeno più l’unica cosa a cui vale davvero la pena di dare un giudizio: e cioè sulle canzoni!!!». Evidente il disappunto di Ivan Cattaneo, che prende una posizione diversa rispetto alle polemiche a cui abbiamo assistito in questi giorni.

IVAN CATTANEO DIFENDE RITA PAVONE ED ELETTRA LAMBORGHINI “BASTA MER*A!”

«Visto che si chiama festival della canzone e non festival del cantante: vecchio o giovane, sovranista o culone che sia!!!». Non fa giri di parole Ivan Cattaneo per dire la sua sulle polemiche che stanno anticipando la nuova edizione del Festival di Sanremo. Rita Pavone è stata presa di mira subito dopo l’annuncio della sua partecipazione. E lo stesso vale per Elettra Lamborghini, seppur le polemiche nel loro caso hanno avuto ragioni diverse. Il cantautore ha quindi precisato su Instagram: «Mi allontano e dissocio totalmente da tutta questa marmellata di Merda assoluta!». Nell’ex gieffino prevale invece la curiosità riguardo un’edizione della kermesse canora che può riservare delle belle sorprese. «Attendo invece con curiosità le nuove canzoni visto che se belle saranno, esse dureranno anche cento, duecento anni, mentre noi cantanti umili mezzo di diffusione saremo giustamente e per tempo dimenticati!». Il post è stato pubblicato sui social da Ivan Cattaneo poco fa ma i like stanno crescendo.





