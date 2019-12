Elettra Lamborghini/ Dalle nozze con Afrojack a Sanremo 2020? (L’anno che verrà)

E’ tutto pronto per L’anno che verrà e tra i tanti protagonisti della kermesse ci sarà anche Elettra Lamborghini. La cantante bolognese si esibirà a Potenza per la tradizionale festa del Capodanno di Rai 1 e c’è grande curiosità per la performance dell’ex giudice di The Voice. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, la 25enne ha recentemente lanciato il suo ultimo singolo Fanfare, interpretato insieme al rapper Guè Pequeno, nonché il suo primo album in studio Twerking Queen. Il 2019 rappresenta la svolta per l’artista, mentre il 2020 potrebbe essere l’anno della consacrazione: tanti progetti in ballo, a partire dalla possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Amadeus, che condurrà anche L’anno che verrà, starebbe pensando a lei come concorrente del concorso Big: una voce che intona ritmi latinoamericani, una outsider che potrebbe dire senz’altro la sua.

ELETTRA LAMBORGHINI, MATRIMONIO IN VISTA CON AFROJACK

Grandi soddisfazioni professionali, dunque, ma non solo. Elettra Lamborghini ha recentemente annunciato sui social network che si sposerà con il dj olandese Afrojack. La 25enne ha ricevuto la richiesta di nozze dal noto artista e non ha avuto dubbi: «Quando è la persona giusta lo senti. L’ho sentito sin dall’inizio, e durerà per tutta la vita». Fidanzati da 14 mesi, Elettra e Afrojack – che la cantante definisce il suo migliore amico – sono pronti per i fiori d’arancio, come evidenziato su Instagram: «E’ la persona più dolce ed adorabile che ho incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande come il suo e che crede ancora nella famiglia e che è così simile a me».

ELETTRA LAMBORGHINI, ECCO TWERKING QUEEN

Cantante, regina dei social ma anche volto televisivo: Elettra Lamborghini è diventata un’artista a tutto tondo e da qualche settimana è in onda su MTV il suo programma Twerking Queen, un racconto dedicato «alla regina del canale». La Lamborghini infatti ha già preso parte a Super Shore e Ex on the beach, ed ai microfoni di Cosmopolitan si è raccontata a tutto tondo: «Ho deciso di concentrarmi sulla musica, perché è sempre stata la mia passione fin da piccola e non ci ho mai creduto per davvero. Pensavo che fosse necessario andare al conservatorio. Credevo che fosse necessario sapere suonare uno strumento, il flauto, la chitarra, cose così. Invece tutti mi dicevano che avevo una bellissima voce, con un timbro molto particolare». Elettra Lamborghini ha aggiunto: «Certo, non sono Céline Dion, ma di Céline Dion ce n’è una sola. Tutti questi ragazzi che hanno voci pazzesche, sì, però, dopo che te ne fai? Nel tempo ho capito che la voce e il talento non sono tutto».



