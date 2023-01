Ivan Cottini, ballerino malato sclerosi multipla/ “Mia figlia Viola è mia vera sfida”

Ivan Cottini, ex fotomodello e ora ballerino malato di sclerosi multipla, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023. Il giovane ha rivelato un retroscena legato alla sua paternità: “La mia bimba Viola è la vera sfida. Stare dietro a una figlia che cresce è dura… Pochi giorni fa ha avuto il primo saggio di danza e mi fa arrabbiare che a 7 anni voglia già mettere le maglie con l’ombelico di fuori. Ho un rapporto bellissimo con lei. La malattia mi ha dato ancor più stimolo e forza per conquistare i miei obiettivi”.

IVAN COTTINI: “MI È CROLLATO IL MONDO ADDOSSO”

Peraltro, Ivan Cottini, che ha trovato nella danza una vera e propria terapia (“Mentre ballo, per 2 o 3 minuti non mi sento malato”), ha raccontato la sua storia personale sul sito di AISM: “Fino a poco tempo fa lavoravo come fotomodello. Quando ad aprile 2013 sono arrivati all’improvviso i primi disturbi – una brutta diplopia seguita da gravi difficoltà a deglutire, masticare e perfino parlare – mi è crollato il mondo addosso. Con la diagnosi di una forma grave di sclerosi multipla è svanito tutto in un attimo: il lavoro, la fidanzata di allora e il futuro. Lotto ogni giorno per fermare la progressiva perdita di autonomia, per non lasciarmi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante a chi vive situazioni complicate. Sono io, mattina dopo mattina, a vincere sulla sclerosi multipla”.

