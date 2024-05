Ivan Cottini: “Smetto di danzare”/ “La malattia va avanti, ora devo pensare alla mia bimba di 9 anni”

Ivan Cottini è stato ospite stamane di Storie Italiane, esibendosi nel suo consueto balletto di fine anno di Storie Italiane: “Come sto? Alti e bassi, questo sarà il mio ultimo ballo qui da voi, ormai siamo arrivati, ho deciso entro l’inverno che verrà di smettere con la danza, perchè cara Ele (dice parlando con Eleonora Daniele ndr), la malattia va avanti ho difficoltà alle braccia, i tempi di recupero sono sempre più lunghi e ogni volta mi faccio sempre più male, mi aspettano nuove e grandi sfide, devo essere pronto e devo avere l’energia giusta, io l’energia ce l’ho, devo fare delle scelte e incanalare queste energie della danza per nuove sfide”.

Ivan Cottini ha aggiunto: “Sono sfide che riguardano la mia sfera famigliare, ho una diavoletta di 9 anni che si sta affacciando nel mondo adolescenziale, voglio essere attento e presente, voglio essere anche pi+ presente con mamma e papà che ho fatto un po’ tribolare e quindi devo fare delle scelte”. Caroline Smith ha voluto mandare un video messaggio d’auguri a Ivan Cottini dicendo: “Ciao Ivan, ti voglio tanto bene, abbiamo cose in comune ma soprattutto la danza, che ti salva la vita, anche se tu hai preso la tua decisione, ti voglio bene”. Ivan Cottini ha aggiunto e concluso: “Io non posso smettere di ballare senza un ultimo grande ballo, quindi stiamo mettendo in piedi qualcosa di grande”. Eleonora Daniele ha chiosato dicendo: “Io confido in te, grazie e ti voglio bene”.











