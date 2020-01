Ivan Gonzalez deluso da Clizia Incorvaia/ “Una storia d’amore per visibilità? No!”

Ivan Gonzalez ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 4 la scorsa settimana. Eliminato dal pubblico, lo spagnolo ha avuto modo di dire la sua su alcuni concorrenti, con particolare attenzione a Clizia Incorvaia. Ivan non ha negato di avere un debole per lei nella Casa, ma una volta fuori in molti gli hanno segnalato le parole della Incorvaia sul suo conto, alle quali Ivan ha deciso di rispondere su Instagram. “Siete in tanti che mi state dicendo che ieri Clizia quando è andata nella suite dopo la puntata ha parlato di me non bene.” ha esordito all’inizio di una serie di stories “Praticamente lei diceva che io quando ero nella Casa la cercavo, che la prendevo in giro perché volevo creare una storia d’amore per avere un po’ di visibilità.” spiega ancora, prima di replicare a tali sospetti.

Ivan Gonzalez si difende dalle accuse di Clizia Incorvaia

Ivan Gonzalez si difende dai sospetti lanciati da Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: “Io mai ho avuto bisogno di quello dentro la Casa perché sono stato una persona simpatica, una persona allegra, una persona divertente, una persona che non aveva bisogno di creare una storia d’amore.” L’ex tronista di Uomini e Donne anzi sottolinea come il feeling tra i due fosse più che reale “Sicuramente anche io, come tutti gli altri, pensavo che tra di noi c’erano sguardi diversi, ecco. – e aggiunge – Quindi mi dispiace sentire proprio questo da quella persona lì, proprio da Clizia perché veramente non me l’aspettavo”. Ivan ricorda infatti come insieme hanno condiviso emozioni anche importanti e personali: “una volta che Ivan non c’è più posso buttare delle parole brutte nei suoi confronti perché non mi serve per niente perché non c’è più dentro la Casa… Io non voglio pensare così,” ammette Gonzalez, che allora conclude speranzoso “voglio pensare che lei ha sbagliato con le parole e che realmente non pensa così, perché io continuo a pensare che è una brava persona.”

