Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli: se*so in tv/ Video, passione a “La casa fuerte”

Nuova esperienza reality per Ivan Gonzalez, conosciuto in Italia per la sua partecipazione a Temptation Island Vip come tentatore di Valeria Marini, quindi per Uomini e Donne, e infine, per il Grande Fratello Vip. Questa volta il buon Ivan è tornato nella sua Spagna per partecipare a “La casa fuerte” su Telecinco, e la sua presenza sta facendo decisamente discutere. Ivan si è infatti lasciato andare davanti alle telecamere ad una notte di passione con un’altra concorrente, Oriana Marzoli, anche lei ex tronista. Come si può notare dal video che trovate qui sotto, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dello show, i due si sono scambiati delle effusioni nel letto, per poi infilarsi nel sacco a pelo e concedersi alla passione. Ivan e Oriana si conoscevano e frequentavano già prima di entrare nella casa del reality iberico, e ora hanno deciso di avvicinarsi ulteriormente, dando sfogo alle proprie voglie.

IVAN GONZALEZ E ORIANA MARZOLI: PRIMA LA LITIGATA POI LA NOTTE DI PASSIONE

Una scena che tra l’altro è arrivata dopo che i due avevano litigano in maniera furiosa negli scorsi giorni, discussione animata che era stata chiusa dalla Oriana con le parole “Non voglio vederti più nella vita”. Evidentemente i due hanno fatto pace poco dopo, visto che si sono ritrovati nello stesso letto, nascondendosi poi sotto le coperte. Ma non finisce qui perchè qualche sera prima del fattaccio, la Marzoli aveva confessato ai coinquilini del reality show che forse era incinta proprio di Ivan, concepimento avvenuto però prima di iniziare il programma. Parlando con la produzione di un eventuale figlio da Gonzalez, aveva spiegato: “Non mi rifiuterei. È una brava persona, potremmo avere un figlio molto bello insieme. Vedremo come usciremo da qui”. I reality show spagnoli si confermano decisamente più disinibiti rispetto a quelli italiani, e oltre al caso Gonzaloz-Marzoli si può citare quello con protagonista Fabio Colloricchio, altro ex tronista, che se l’era spassata davanti alle telecamere con Violeta Mangrinan durante “Supervivientes”.





