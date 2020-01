Ivan Gonzalez eliminato?/ Innamorato di Clizia Incorvaia, ma prende un 2 di picche! (Grande Fratello Vip)

Dopo aver evitato l’argomento, Ivan Gonzalez ha finalmente detto la sua sull’esperienza vissuta prima di entrare al Grande Fratello Vip 4. Parliamo naturalmente di Uomini e Donne, dove l’ex tronista ha concluso il suo percorso scegliendo Sonia Pattarino. In vista della nomination che potrebbe costargli la permanenza nella Casa, lo spagnolo ha deciso di aprire i rubinetti e rivelare quanto accaduto con Sonia e Natalia Paragoni, entrambe corteggiatrici durante il suo trono. La seconda lo attraeva molto dal punto di vista fisico, ma l’intesa lasciava a desiderare. “Come persona non mi piaceva tanto”, ha detto di Natalia, rivelando di aver puntato su Sonia in quanto “brava ragazza”. La storia fra i due però non sarebbe mai decollata, tanto che la relazione è durata solo 7 mesi. “Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla. Si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla”, ha aggiunto. L’attenzione dei telespettatori si è spostata quindi su Sonia, già autrice di un duro attacco nei confronti del modello iberico. Un fan in particolare le ha chiesto spiegazioni riguardo ad un’altra frase detta dal gieffino, ovvero che una sua ex gli ha spaccato molte delle sue cose. “Ma tu menavi Ivan? Gli hai spaccato le sue cose veramente? Sei psicopatica”, ha scritto un utente su Instagram. Immediata la risposta dell’ex corteggiatrice: “Sono matta ma non a questo punto. Non sono io, è un’altra ex”.

Ivan Gonzalez “flirta” con Clizia e Paola

Ivan Gonzalez non ha ancora finito le sue cartucce al Grande Fratello Vip 4: mentre Clizia Incorvaia ha già svelato di non considerarlo il suo tipo di uomo ideale, lo spagnolo continua a darsi un gran da fare per conquistarla. Il feeling fra i due è stato immediato, ma sembra proprio che l’interesse romantico esista solo agli occhi di Ivan. Questo però non gli vieta di tentare ad affascinare anche Paola Di Benedetto, intenzionata tuttavia a mostrarsi interessata solo ad altre dinamiche della Casa. Fra un flirt e l’altro, Gonzalez trova anche il tempo di chiarire il suo rapporto con Paolo Ciavarro, con cui non è mai riuscito ad entrare in sintonia. Vista la nomination ricevuta dal ragazzo, lo spagnolo ha colto la palla al balzo per dire la sua: “Io penso invece che abbiamo tanti punti in comune e li dobbiamo scoprire”, ha detto rispondendo alle motivazioni di Ciavarro, ovvero che fra loro non ci sarebbe alcun tipo di affinità. “Sei tu che non vuoi parlare con me, allora io non ci provo. Però ieri abbiamo parlato di calcio”, ha tentato dopo aver ricevuto uno stop da Ciavarro, sicuro della sua visione. “Abbiamo parlato un minuto e di calcio, ma sul vissuto non abbiamo niente in comune, è stato così fin dall’inizio, è proprio una questione di pelle”, ha ribadito il figlio di Eleonora Giorgi. Ivan però ha tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea, finendo con il convincerlo a fare almeno un tentativo. Clicca qui per guardare il video di Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro.

