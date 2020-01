Ivan Gonzalez/ L’amore per Clizia Incorvaia ma spunta il terzo incomodo… (Grande Fratello Vip)

Ivan Gonzalez ha dato il suo primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 4: si tratta di Antonella Elia, quella biondina che lo fa impazzire e con cui scherza molto da qualche giorno a questa parte. Un bacio innocente che però ha subito attirato l’attenzione del web, già impegnato nel totonomi per scoprire se lo spagnolo troverà una nuova fiamma anche in questo reality. Clicca qui per guardare il video di Ivan Gonzalez e Antonella Elia. Durante una delle ultime cene, il modello ha rivelato invece alcuni particolari della sua carriera in Spagna. Al fianco di altri nomi conosciuti nel suo Paese, sembra che sia il più gettonato per i salotti di gossip, è opinionista affermato di reality ed è Ambasciatore d’amore nella versione iberica di Uomini e Donne. In pratica colui che dovrebbe dare dei consigli sentimentali sul tronista di turno. “Io che sono single, capito? Che cosa posso dire?”, ha detto alle amiche. Nelle sue giornate gieffine, Ivan però trova anche spazio per le amicizie. Ha confortato Andrea Denver per via delle ultime parole di Elisa de Panicis e poi ha indagato sull’umore di Carlotta Maggiorana, spingendola involontariamente verso le lacrime. “A volte ti giuro che non ti capisco. Cambi di umore… nel senso che a volte vedo che hai tanta voglia di parlare e poi…”, le ha detto il modello. L’ex Miss ha svelato subito di vivere un’altalena di emozioni: è felice di vivere il reality, ma sente anche una forte mancanza della sua famiglia.

Ivan Gonzalez, Grande Fratello Vip 4: il primo amore nella casa…

Sarà Ivan Gonzalez a regalarci il primo amore del Grande Fratello Vip 4? Nei giorni scorsi la vicinanza fra il modello e Clizia Incorvaia aveva fatto pensare ad un possibile flirt in corso. In realtà la ragazza sembra divisa fra Ivan e Paolo Ciavarro, soprattutto perchè alterna le sue attenzioni, dedicandosi ora all’uno ora all’altro. Eppure ci sono forti possibilità che Gonzalez possa presto riuscire a conquistare il cuore di Clizia e diventare un vero rivale per Ciavarro, anche se quest’ultimo continua in qualche modo a negare di avere un interesse per l’ex moglie di Francesco Sarcina. Non è escluso però che il ragazzo abbia in realtà colpito una concorrente che è stata eliminata la scorsa settimana: Elisa De Panicis. In occasione del compleanno di Ivan, il suo staff infatti ha condiviso una sua foto sui social ed Elisa ha lasciato un commento al di sotto: “Mi manchi già… c***o avremmo dovuto organizzare una super festa insieme e buttarci in piscina per il tuo compleanno. Lo terremo in mente se vincerai, faremo la festa migliore di sempre”.

Buon compleanno Ivan Gonzalez!





© RIPRODUZIONE RISERVATA