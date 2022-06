Ivan Granatino la “strana coppia” con Ivana Spagna/ “Siamo il sole a Napoli Cuba”

Ivan Granatino è atteso al Gigi uno come te: 30 anni insieme: esce Napoli Cuba

C’è grande attesa per il Gigi uno come te: 30 anni insieme, ovvero lo show evento organizzato per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, e che si tiene live da Napoli in data odierna 17 giugno 2022. Tra gli altri ospiti speciali all’evento presenzierà Ivan Granatino, il rapper originario di Caserta che si presentava al pubblico tv nel 2014, a The voice. Nell’attesa di vederlo all’opera sul palco dell’evento di Gigi D’Alessio, intanto, Ivan Granatino ha unito la sua passione per la musica con Ivana Spagna, nel singolo estivo Napoli Cuba. Si tratta di un brano che strizza l’occhio ai tormentoni tipicamente estivi e che traccia un parallelo tra la bellezza del capoluogo campano e Cuba.

Il brano, che il rapper potrebbe esibire al live di Gigi D’Alessio, è inciso come bilingue, ovvero presenta dei lyrics sia in italiano che nella lingua madre di Ivan Granatino, ovvero il napoletano. E una domanda sorge ora spontanea? Da dove nasce per un artista della Generazione Zeta come Ivan Granatino la volontà di unire le forze con un’artista veterana nell’industria musicale, come Ivana Spagna?

Ivan Granatino motiva la scelta di unire le forze in musica, con Ivana Spagna

“Mi piace da sempre non essere etichettato in un cliché -ha fatto sapere a margine della collaborazione con Ivana Spagna, Ivan Granatino-, ma voglio e mi carica trovare sempre nuovi stimoli e nuove contaminazioni e credo che questo brano, un po’ fuori dalle logiche classiche, possa avvicinare due mondi e due vissuti per unire ed includere diverse generazioni”.Il rapper originario di Caserta ha poi proseguito: “Ivana è una grande professionista e l’ho trovata perfettamente in linea con il mio pensiero e sono molto felice di aver collaborato a questo progetto”.

Il chorus del brano Napoli Cuba, che segna la collaborazione artistica tra Ivana Spagna e Ivan Granatino, presenta dei lyrics evocativi e a tratti patriottici rispetto al valore delle proprie radici, troppo spesso bistrattato: “La tua pelle scura mi porta a Cuba, ma siamo a Napoli. Siamo il sole a Napoli”.











