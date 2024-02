Ivana Spagna, gli ex/ Dal matrimonio col marito Patrick Debort alla storia di 15 anni con Ugo Cerruti

Ivana Spagna e l’amore per l’ex Ugo Cerruti: “Ci vogliamo ancora bene”

Ivana Spagna e tutti i suoi più grandi amori: la vita sentimentale della voce de “Il cerchio della vita” che torna al Festival di Sanremo 2024 nella serata dei duetti e delle cover di venerdì 9 febbraio 2023 per il duetto con Clara. Proprio così, la giovane vincitrice di Sanremo Giovani ha deciso di chiamare sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo una veterana, visto che Ivana Spagna ha partecipato per ben 7 volte alla kermesse musicale classificandosi anche al terzo posto con “Gente come noi”. Uno dei suoi brani di maggior successo in lingua italiana è dedicato proprio all’ex compagno Ugo Cerruti a cui è stata legata per tantissimi anni. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto” ha confessato la cantante qualche anno fa in una vecchia intervista parlando di lui. Una storia finita per un tradimento, ma i due si sono amati per 15 lunghi anni.

Proprio Spagna ha raccontato: “ho scritto gente come noi ma mi è già capitato due volte prima di Ugo, era nata per un mio compagno e dopo è successo realmente con lui”. La cantante ha anche ammesso di aver sempre sospettato dei tradimenti dell’ex compagno, ma di non averlo mai beccato: “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”.

Ivana Spagna e il matrimonio con il marito Patrick Debort: “il classico colpo di fulmine”

Nella vita di Ivana Spagna c’è stato anche il tempo per un matrimonio. Proprio così la voce di “Call me” e “Easy Lady” ha raccontato anche del matrimonio lampo con Patrick Debort, ex modello e arrangiatore francese. “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato” – ha raccontato la cantante da Caterina Balivo a Vieni da me. Nonostante tutto i due si sposano, ma il matrimonio dura solo una settimana.

“Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore” – ha detto Spagna che poco dopo ha divorziato dall’ex marito a Las Vegas.











