Ivan Orfei azzannato da tigre durante lo spettacolo del circo/ Choc a Lecce: è grave

Ivan Orfei aggredito da una tigre durante uno spettacolo

Ivan Orfei, domatore di 31 anni, è stato azzannato e ferito da una tigre durante uno spettacolo del circo “Amedeo Orfei” in provincia di Lecce, a Surbo. L’uomo è stato trasportato immediatamente in ospedale ed è apparso fin da subito in gravi condizioni. L’aggressione da parte dell’animale è avvenuta mentre l’uomo si stava esibendo al centro del tendone al fianco di due tigri. A mordere Orfei è stato il felino che si trovava alle spalle del domatore.

GIOVANNI PEZZOLI E' MORTO/ Addio al batterista degli Stadio: aveva 70 anni

L’uomo è stato condotto in codice rosso in ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce. Come spiega TgCom24, il domatore ha riportato profonde ferite al collo e a una gamba ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce per cercare di ricostruire la dinamica e soprattutto le responsabilità dell’accaduto. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie.

Liberato prigioniero italiano in Kenya/ La donna era ostaggio dei miliziani

Il domatore non è in pericolo di vita

Dopo l’incidente, che ha messo in serio pericolo la vita di Ivan Orfei, lo spettacolo è stato immediatamente sospeso. Il pubblico si è trovato davanti ai propri occhi una scena scioccante: come spiega Lecce Today, non appena l’animale ha aggredito alla schiena il domatore, qualcuno avrebbe lanciato un tavolo in direzione della tigre per tentare di distrarla e indurla ad abbandonare “la preda”. Questo avrebbe consentito alla vittima la fuga. Immediatamente gli stessi colleghi circensi hanno prestato soccorso: sul posto sono arrivati tempestivamente anche gli operatori del 118.

Vivienne Westwood è morta/ Stilista iconica della moda britannica, aveva 81 anni