Ivan Tamburrini come Fantozzi “Sul balcone della Tangenziale”/ “Una grande emozione”

A Roma, in viale Castrense, Ivan Tamburrini, che gestisce la pagina Facebook “Il socio Aci” (una community che conta circa 4 milioni di iscritti e che è dedicata alla commedia italiana), ha ridato luce allo storico balcone di Fantozzi. “Per me quello è il luogo più rappresentativo dell’intera commedia italiana. – ha ammesso Tamburrini in diretta su RTL 102.5 News con il giornalista Francesco Fredella – Sono andato lì, al terzo piano, e sono riuscito finalmente ad affacciarmi a quell’incredibile balcone. La scena sta nel primo Fantozzi ed è la prima scena in assoluto della saga a lui dedicata”.

Arrivare lì, sullo storico balcone di Fantozzi, non è stata cosa semplice: “È stato difficile. Non potevo mettermi lì sotto ad aspettare che uscisse la proprietaria. – ha spiegato – Quindi mi sono rivolto all’amministratore del condominio, e lui pian piano mi ha detto a chi appartenesse l’abitazione. Poi ho contattato la signora che si è rivelata gentilissima.”

Ivan Tamburrini parla de Il Socio Aci: “Ecco com’è nata l’idea”

Ivan Tamburrini, su RTL 102.5 News, ha spiegato poi com’è nata l’idea della pagina Il socio Aci: “L’idea è nata in principio per omaggiare il personaggio di Furio Zoccano, ovvero Carlo Verdone in Bianco Rosso e Verdone. Lui è il socio Aci per eccellenza. […] È una pagina nazional popolare, che presenta dei contenuti che già so in principio che sono virali e vanno fortissimo.” L’obiettivo, ammette Tamburrini, è far sì che la cultura della commedia storica italiana arrivi anche ad un target giovane. Infine su Fantozzi annuncia: “Stiamo parlando con il Comune di Roma affinché quel tratto di Tangenziale venga dedicato a lui, a Fantozzi!”

