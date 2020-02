Ivana Icardi e Edoardo Ercole all’Isola dei Famosi 2020?/ Primi rumor sul cast

Spuntano le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality dovrebbe partire il prossimo 20 aprile (dunque in ritardo rispetto alle precedenti edizioni) e trovare alla conduzione Ilary Blasi. Stando a quanto svelato da Liberoquoitidiano, il primo nome associato alla nuova edizione sarebbe quello di Ivana Icardi. Pare, infatti, che sil suo arrivo in Honduras sia cosa ormai certa e che il sì sia arrivato dopo un lungo corteggiamento da parte della produzione. Al Fianco della sorella di Mauro Icardi potrebbe poi arrivare Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi. Sarebbero dunque loro due i primi concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima con Ilary Blasi alla guida.

Isola dei Famosi 2020 cast: ci sarà anche Arisa?

Ma non è tutto. Il settimanale Chi ha lanciato un gossip secondo il quale la produzione dell’Isola dei Famosi starebbe corteggiando una famosissima cantante italiana: Arisa. “Ce la faranno gli autori della nuova edizione dell’Isola dei famosi a convincere Arisa a naufragare in Honduras? – si legge sulla rivista nelle “Chicche di gossip” – Per ora la cantante sembra più orientata verso il no, ma la cifra che hanno messo sul piatto per convincerla è molto, molto allettante”. C’è da dire che Arisa è corteggiata non solo dallo staff della Blasi ma anche da quello di Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Chi riuscirà a spuntarla? Arisa si lascerà conquistare da una delle due “fazioni”?

