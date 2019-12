IVANA ICARDI, SORELLA DI MAURO/ Nel mirino di Wanda Nara “attacca per andare in tv”

Ivana Icardi è di nuovo nel mirino della cognata e i motivi sono sempre gli stessi. Ora che è stata ufficializzata come opinionista del GF Vip 4, la moglie di Mauro Icardi ha colto la palla al balzo per ritornare a parlare dei loro vecchi conflitti. “Penso che sia ancora piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo. In Argentina conta di più e sempre la famiglia. Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è stata al Grande Fratello argentino e ha detto il contrario su di me rispetto a quanto detto in Italia”, ha detto Wanda Nara nella recente puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne. E in merito alla famosa accusa della cognata, di considerare il marito calciatore come una sorta di bancomat, la showgirl ha sottolineato la verità senza mezzi termini: “guadagnavo più di Mauro, quando abbiamo iniziato la nostra relazione”. Ivana dal canto suo non ha ancora replicato alle nuove dichiarazioni della cognata, anche se in base a quanto rivelato su Instagram, nei giorni scorso ha fatto un salto a Milano e poi è volata fino a Gran Canaria. Purtroppo gli appassionati del trash rimarranno delusi: non potremo assistere, quasi sicuramente, ad uno scontro fra Nara e Ivana nella Casa del reality, visto che la prima sarà presente in studio e quindi ben lontana da eventuali attacchi.

IVANA ICARDI “WANDA NON CONOSCE BENE L’ITALIANO”

Ivana Icardi non ha mai nascosto il suo disappunto per la presenza di Wanda Nara al fianco del fratello Mauro Icardi. Una storia che si trascina ormai da alcuni anni e che sembra non avere soluzione, se non nei molteplici attacchi delle due donne alla rispettiva rivale. “Credo che Wanda non sia adatta al ruolo di opinionista al GF Vip. Non conosce bene l’italiano e poi, come ho sempre detto, è solo in cerca di visibilità, perché potrebbe seguire le sue aziende. Comunque non posso parlare di lei perché sono diffidata”, ha detto pochi giorni fa a Nuovo TV. Wanda Nara tra l’altro sarà ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 21 dicembre 2019, e di sicuro approfitterà dello spazio anche per parlare delle sue tensioni con la famiglia del marito. Ivana di contro, come abbiamo appena visto, deve per forza tirare il freno. Ancora non sappiamo nulla invece dei suoi prossimi progetti futuri, anche se sappiamo che potrebbe avere a che fare con la tv. “Ne ho uno in mente, ma non ne parlo per scaramanzia e spero tanto che si realizzi”, ha detto nell’intervista, “Attualmente lavoro molto con i social e partecipo ad eventi e a volte capita di andare in tv nei programmi di Barbara d’Urso. Non ho una strada ben definita, però ho 24 anni e ho ancora tempo per trovarla”.

