Prosegue con un clima tempestoso la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi; un nuovo capitolo è stato di recente aggiunto alle querelle già note delle ultime settimane. Tutto sarebbe partito – come racconta il Corriere della Sera – dalla notifica di divorzio fatta pervenire dall’attaccante argentino alla sua ex procuratrice; scintilla che avrebbe portato quest’ultima a fiondarsi a casa dell’ex attaccante dell’Inter intimandogli di lasciare l’appartamento. Sarebbero state allertate anche le forze dell’ordine in quanto, a detta di Wanda Nara, Mauro Icardi avrebbe nascosto delle armi in casa. Ne sarebbe dunque scaturita una perquisizione da parte della polizia durata diverse ore, senza però che venisse rinvenuta alcuna arma da fuoco. Ma non finisce qui; sempre il portale di informazioni rivela di una ‘contro-denuncia’ di Mauro Icardi ai danni della sua ex moglie, a suo dire rea di avergli sottratto non solo contanti ma anche orologi e diversi gioielli di valore.

Insomma, una querelle di separazione piuttosto turbolenta tra Wanda Nara e Mauro Icardi che continuano a darsi battaglia tra denunce, accuse e quasi ovvi scontri in tribunale nel prossimo futuro. Intervenuta ai microfoni dei media locali, Wanda Nara avrebbe anche chiarito ulteriormente la sua posizione nel merito della scelta di cacciare di casa il calciatore argentino.

“Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come farei con chiunque come faccio anche con il mio ex marito Maxi Lopez, ogni volta che torna qui”, queste le parole di Wanda Nara – come riporta il Corriere della Sera – “Ma poteva restarci fino al 25 novembre poi ne ho avuto bisogno per motivi personali”. Mauro Icardi, a questo punto, si è visto costretto a lasciare l’appartamento trovando accoglienza da parte di un amico.