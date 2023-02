Ivana Mrazova, gaffe al GF Vip: “Devo fare una pipì incredibile!”/ Signorini: “Nel momento più romantico tu…”

Ivana Mrazova, gaffe in diretta al Grande Fratello Vip: il commento divertito di Signorini

Piccola gaffe di Ivana Mrazova in diretta al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini introduce l’argomento riguardante la lite che Ivana e Luca Onestini hanno avuto durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip. Onestini è il protagonista di una lunga chiacchierata in mistery, poi raggiunge Ivana che è rimasta da sola in salone. Qui, fianco a fianco sul divano, i due si scambiano qualche battuta sottovoce poi, ancora bisbigliando, Ivana si lascia andare ad una dichiarazione: “Mi scappa una pipì terribile!”

Luca Onestini, perché vuole querelare Ivana Mrazova?/ Retroscena sulla rottura: "Ti faccio un cul* così"

La gaffe non scappa però ad Alfonso Signorini che, anzi, la sottolinea e ci ride su in diretta. “Io ti adoro perché nel momento più romantico tu dici ‘Mi scappa una pipì incredibile’, è stupendo!” ammette il conduttore, fortemente divertito dall’uscita della Mrazova. A metterci del pepe sul finale è proprio Luca Onestini che, di Ivana, dice: “Di solito dice di peggio, menomale che ha detto questo!” “Ah, bene!” conclude Signorini, dedicandosi infine ai commenti sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE:

Nicole Murgia, dubbi su Onestini e Ivana/ "Ci sono crepe troppo profonde tra loro"Luca Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma al GF Vip?/ "Sono venuta qui per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA