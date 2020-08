IVANA SPAGNA/ “Ecco perché negli anni ’80 per la musica era tutto più facile”

Ivana Spagna a C’è tempo per… racconta le sue emozioni legate a un grande decennio a cui è dedicata la puntata: “Gli anni ottanta mancano, potevi esprimerti come volevi. Usciva la parte più entusiasmante di ognuno senza pensare se funzionasse o meno. Per questo è stato tutto così entusiasmante, io l’ho vissuti così davvero”. Si parla poi del suo successo anche in Inghilterra: “Come sono diventata internazionale? Easy Lady aveva fatto successo ovunque in Europa ma non in Inghilterra. Call Me invece la Sony inglese non la voleva perché ero italiana, è stata numero uno in tanti paesi. E’ stata numero uno in Spagna dove c’erano tanti inglesi in vacanza, tutti quando sono tornati l’hanno chiesta e la Sony inglese l’ha dovuto stampare ed è arrivato al secondo posto in classifica dopo la prima settimana. Il destino ha giocato a favore”. Ecco poi la chiave del successo italiano del periodo: “Era tutto spontaneo, il mio look anche me lo facevo io. Affittavo i vestiti. Erano anni sinceri dove avevamo fatto la gavetta nelle discoteche”.

Gli eventi live

Ivana Spagna continua a incontrare i suoi fan grazie agli eventi live che ha organizzato per questo periodo estivo. Il prossimo 22 agosto sarà presente al Galà Perla del Tirreno al Castello Pasquini di Castiglioncello, in provincia di Livorno, e il successivo 29 agosto ad Omegna, in provincia di Viterbo, all’interno della 17^ manifestazione musicale sul lago d’Orta. Gli ultimi lavori canori della Spagna risalgono invece allo scorso 25 ottobre, quando l’artista ha pubblicato una raccolta di inediti. Un progetto realizzato a distanza di dieci anni dall’album precedente e che questa volta ha deciso di intitolare prendendo a prestito la sua data di nascita, 1954. “Sono stufa di nascondere la mia età”, ha dichiarato all’epoca al Corriere di Como, “voglio che si sappia. Io sono questa donna che si vede in copertina, io sono così. Punto e basta. 1954 è una ripartenza, mi sento giovane dentro e pronta a sfidare il mondo. Perchè la musica è soprattutto passione“.

A causa della pandemia però la cantante ha dovuto bloccare il tour internazionale e fermarsi alle sole tre tappe di Nancy, Strasburgo e Digione. “E pensare che ne avevamo molte altre”, ha aggiunto, “ad esempio in Danimarca, a Madrid e a Malta”. Per la Spagna si trattava di un evento vero e proprio: da tempo ha terrore di volare e per questo aveva deciso di sospendere per un lungo periodo qualsiasi live all’estero.

IVANA SPAGNA ”L’ADRENALINA REGALA ENTUSIASMO”

Ivana Spagna ha sentito fin troppo l’assenza del suo pubblico, a cui è legatissima. “E’ l’adrenalina che ti regala l’entusiasmo”, ha detto pochi mesi fa a Il Corriere di Como, “e che tu restituisci al pubblico. È una cosa bellissima e io l’ho sempre vissuta così”. Negli anni gli ammiratori della cantante sono cambiati: nell’Ottanta erano molti i bambini che la seguivano per via della sua energia e grinta. E adesso che quei bambini sono diventati grandi, hanno trasmesso la passione per la sua musica anche ai figli e ai nipoti. “Sono un fenomeno che abbraccia tante generazioni“, ha sottolineato, “e questo mi dà una gioia immensa”.

Anche per questo ha scelto di non introdurre nel suo concerto tutti gli inediti del nuovo album, ma riservare un grande spazio al suo repertorio storico. Oggi, mercoledì 19 agosto 2020, Ivana Spagna sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a C’è tempo per, in onda su Rai 1. Che cos’altro avrà da raccontare riguardo alla sua vita e carriera? L’ultimo video pubblicato sui social risale ai primi giorni del mese in corso. L’artista si mostra sul palco con la sua solita presenza forte e coinvolgente, mentre i presenti intonano al suo fianco il brano Lupi Solitari del ’96, un estratto dell’album omonimo. Clicca qui per guardare il video di Ivana Spagna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA