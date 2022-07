Ivana Trump, chi erano gli ex mariti?/ Dal maestro di sci a Rossano Rubicondi…

Ivana Trump morta: l’intensa vita privata dell’ex modella

Ivana Trump è morta improvvisamente a 73 anni. L’ex modella sarebbe deceduta a causa di un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo. La sua morte è arrivata nove mesi dopo la prematura scomparsa di Rossano Rubicondi che aveva sposato alcuni anni fa e con il quale c’era sempre stato un legame speciale. Donna bellissima, forte e determinata, Ivana Trump ha avuto una vita privata intensa in cui non le sono mancate le emozioni e l’amore. Sono stati quattro i matrimoni che ha avuto la donna. Il primo marito è stato Alfred Winklmayr, era un maestro di sci.

Nel 1977 arriva il matrimonio che le ha cambiato la vita, quello con Donald Trump con cui ha avuto tre figli: Donald Jr, Ivanka ed Eric. Il matrimonio è finito nel 1992, ma i due avrebbero avuto sempre dei buoni rapporti e nel confermare la morte dell’ex moglie, l’ex presidente degli Stati Uniti, su Truth Social, ha scritto: «Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!».

Ivana Trump e l’amore con Rossano Rubincondi

Dopo l’addio a Donald Trump, nel 1995, Ivana Trump aveva sposato l’uomo d’affari Riccardo Mazzucchelli. Il matrimonio, tuttavia, non durò a lungo e finì due anni dopo. Tornata single, nella vita della Trump, arrivò il ciclone Rossano Rubincondi che sposò in quarte nozze tra il 2008 e il 2009. Il matrimonio fu celebrato nella tenuta di Mar-a-Lago di donald Trump.

Proprio la morte di Rossano Rubincondi, avvenuta nove mesi fa, un un grandissimo dolore per Ivana che, in una nota affidata a Mara Venier e letta nel corso di una puntata di Domenica In, disse: “Sono stata molto fortunata per aver vissuto accanto a lui quasi vent’anni della mia vita. Come nella maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, abbiamo avuto anche noi la nostra parte di alti e bassi, ma siamo rimasti amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti l’uno con l’altro”.

