Ivana Trump, come è morta/ Arresto cardiaco nella sua casa a Manhattan

Ivana Trump, come è morta la prima moglie di Donald Trump? La donna, che aveva 73 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione nell’Upper East Side di Manhattan poco dopo le 12:30 di giovedì 14 luglio. A trovarla, secondo quanto comunicato dal New York City Fire Department, sono stati i paramedici, arrivati a seguito di una richiesta di aiuto per un arresto cardiaco. La causa del decesso dunque dovrebbe essere questa.

A confermare la notizia ad ABC News è stata la famiglia. “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica”, hanno detto i figli. La donna ne ha avuti tre dalla relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti: Donald Jr., Ivanka ed Eric. “La sua gioia erano loro. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei”, ha scritto Donald Trump in una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, definendola a sua volta come una “donna meravigliosa, bella e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante”.

Ivana Trump, come è morta: un arresto cardiaco l’ha stroncata

In merito a come è morta Ivana Trump potrebbero comunque arrivare dei nuovi aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, ma al momento la causa sembrerebbe essere stata un arresto cardiaco sopraggiunto mentre la settantatreenne si trovava nella sua abitazione di Manhattan. Nel frattempo i messaggi di cordoglio sono infiniti sui social network: sia da parte di coloro che la conoscevano di persona sia di coloro che erano semplicemente suoi supporters.

La donna era molto nota nel mondo dello spettacolo statunitense, soprattutto per la sua relazione con l’ex presidente Donald Trump. Ha contribuito a costruire il suo impero immobiliare e i due sono diventati noti come la coppia di potere per eccellenza di New York degli anni ’80-

