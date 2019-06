Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono lasciati/ Secondo addio: “Non funziona”

“Sono di nuovo una donna single”: è con queste parole che Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump, ha annunciato in esclusiva a “Page Six” la nuova rottura dall’ex Rossano Rubicondi. Sì, perché non è la prima volta che i due si dicono addio. Ivana e Rossano si sono sposati nel 2008 e sono rimasti insieme per circa un anno. Poi nel 2018 il ritorno di fiamma che si interrompe quindi ora. “Ho la libertà di fare quello che voglio, con chiunque voglio, e posso permettermi il mio stile di vita”, ha fatto sapere l’ex modella ceca, per poi aggiungere “La relazione ha fatto il suo corso – e spiega – Rossano trascorre molto tempo in Italia e io molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, e deve lavorare. Una relazione a lunga distanza non funziona davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La rottura è stata amichevole.”

Ivana Trump e Rossano Rubicondi si dicono addio (di nuovo!)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono lasciati per la seconda volta ma sono rimasti in buoni rapporti. Ora lei ammette: “Non voglio sposarmi di nuovo. Ho finito. Ti sposi perché vuoi una famiglia. Io ho già figli e nipoti. Voglio solo essere libera e andare dove voglio con chi voglio. Voglio essere una donna libera.” L’ex modella vuole quindi godersi la totale libertà e nega di volersi legare sentimentalmente ad un’altra persona. “Non voglio uscire con nessuno. – fa sapere – Mi piace avere compagni, e ho un sacco di uomini che mi invitano a pranzi e cene e balli o eventi di beneficenza. Non voglio essere attaccato.” E Rubicondi cosa ne pensa? “Pensate quello che volete pensare. Ivana è sempre la famiglia per me e ha un “buon cuore … siamo super vicini e la rispetto”, ha ammesso.

