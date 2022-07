Ivanka e il commovente post dedicato alla madre Ivana Trump/ “Era appassionata e…”

Ivana Trump morta, il dolce post della figlia Ivanka: “Non ha mai rinunciato…”

La notizia della morte di Ivana Trump è arrivata nella serata di ieri e a dare l’annuncio è stato il suo ex marito Donald Trump che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Sono molto triste nell’informare tutti coloro che l’hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City”. In queste ore anche la figlia Ivanka ha voluto ricordare su Instagram la madre, scomparsa per un malore improvviso all’età di 73 anni. La figlia ha postato una serie di scatti con la madre dedicandole un pensiero carico di commozione. La figlia ha parlato della madre come di una donna brillante e molto determinata: “La mamma era brillante, affascinante, appassionata e perfidamente divertente. Ha portato forza, tenacia e determinazione in ogni sua azione. Ha vissuto la vita al massimo, senza mai rinunciare all’opportunità di ridere e ballare. Mi mancherà per sempre e manterrò sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori”.

Ivanka Trump ha il cuore spezzato per la morte della madre con cui ha avuto sempre un bel rapporto. Ieri sera Ivanka aveva diramato un comunicato assieme agli altri due fratelli Eric e Donald Jr raccontando anche l’infanzia vissuta dalla madre: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata madre, Ivana Trump. Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e un’amica. Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo paese”.

Ivana Trump, il matrimonio con Rossano Rubicondi e la separazione

Ivana Trump è scomparsa a nove mesi di distanza dall’ex marito Rossano Rubicondi. Il loro amore aveva riempito le pagine dei giornali anche a causa della loro differenza d’età. La crisi fu istantanea e Ivana chiese dopo poco tempo la separazione. Al Corriere della Sera, Ivana rivelò i motivi della rottura: “Ho sottoscritto un accordo di separazione legale tre mesi fa, molto tempo prima che Rossano partisse per il reality l’Isola dei famosi. Ho mantenuto il silenzio sull’accordo perché non volevo diminuire le chance di Rossano di vittoria”. Il rapporto tra loro non si chiuse però in modo definitivo ma si trasformò in una bella amicizia.

Proprio lo scorso 29 ottobre Rubicondi è morto all'età di 49 anni e Ivana Trump reagì malamente alla notizia. "Sono devastata", disse. Roberto Alessi fece sapere che da tempo la donna rinunciava a qualsiasi spostamento o vacanza, pur di stare vicino a Rossano che lottava contro un melanoma. Nove mesi più tardi è arrivata la tragica notizia della scomparsa della donna. Ivana aveva mangiato poche ora prima in un ristorante a New York. Intercettati dalla stampa, i proprietari del locale avevano fatto sapere di averla vista stanca anche se sempre in ottima forma. La sua morte ha sconvolto tutti e sui social sono piovuti commenti di cordoglio.











