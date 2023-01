Ivermectina efficace al 72% contro Covid/ Studio: “Ha lunga durata d’azione”

L’azienda farmaceutica MedinCell ha annunciato risultati positivi per lo studio clinico “SAIVE “nella prevenzione dell’infezione da Covid-19 con la somministrazione orale giornaliera di Ivermectina. Lo studio è stato condotto in Bulgaria tra marzo e novembre 2022 su un totale di 399 partecipanti, tutti adulti non vaccinati ed esposti al virus entro 5 giorni dallo screening dopo un contatto ravvicinato documentato con una persona con infezione da SARS-CoV-2 confermata dal tampone.

"Pandemia Covid? Siamo a inizio endemia"/ Ciccozzi: "Avremo ancora contagi, ma..."

Lo studio “SAIVE”, si legge nella nota stampa diramata da MediCell è uno studio clinico “di fase 2, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, che valuta la sicurezza e l’efficacia delle compresse di Ivermectina assunte per via orale per 28 giorni sotto la supervisione di un comitato di monitoraggio dei dati indipendente, con sede negli Stati Uniti d’America”. I partecipanti randomizzati al gruppo Ivermectina hanno mostrato “una riduzione altamente significativa dal punto di vista statistico (72%) delle infezioni confermate in laboratorio tra il basale e il giorno 28 (30/200) rispetto al placebo (105/199)”.

Giovanni Rezza: "test su ingressi dalla Cina? Buonsenso"/ "Pandemia finirà nel 2023"

IVERMECTINA “POTREBBE FORNIRE UNO STRUMENTO COMPLEMENTARE CONTRO IL COVID”

Nel corso dello studio “SAIVE”, ha rivelato Medincell, non sono stati osservati effetti collaterali legati alla somministrazione di Ivermectina e l’azienda prevede di “condividere l’analisi finale dello studio in una pubblicazione peer-reviewed in una data successiva”. Lo studio, più dettagliatamente, fornisce dati incoraggianti che dimostrano l’efficacia e la sicurezza dell’Ivermectina nella prevenzione dell’infezione da Covid-19 in una situazione di post-esposizione.

Emergenza Covid/ Stop alle restrizioni per la formazione in presenza

“Ciò supporta lo sviluppo di un farmaco iniettabile a lunga durata d’azione – ha dichiarato Christophe Douat, CEO dell’azienda MedinCell –. Un farmaco iniettabile a lunga durata d’azione fornirebbe uno strumento complementare contro il Covid-19″. Diverse formulazioni candidate di Ivermectina “sono pronte per la produzione di lotti clinici per avviare lo sviluppo preclinico e clinico. Rivedremo la strategia per questo asset sulla base di questo risultato top line e dell’imminente analisi completa dello studio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA