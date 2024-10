Chi è Ivo Micioni, ex compagno di Amanda Lecciso e papà del suo secondo figlio Gaetano

Se Antonio Greco è stato il primo grande amore di Amanda Lecciso, l’altro suo ex compagno è Ivo Micioni, uomo dal quale ha avuto il suo secondo figlio Gaetano (detto Ninni). Nonostante la loro storia sia finita da qualche tempo, Amanda e Ivo mantengono un ottimo rapporto, il che è dimostrato anche dal supporto che l’uomo ha manifestato nei confronti della sua ex e del suo percorso al Grande Fratello 2024. Ivo Micioni, in queste ore in cui l’ex compagna è finita a rischio eliminazione, ha chiesto a tutti i suoi follower di sostenerla, votando per salvarla.

Sempre sui social, Ivo Micioni ha mostrato di essere in viaggio proprio in queste ore, il che potrebbe far credere che proprio lui possa essere ospite questa sera al Grande Fratello 2024 per fare una sorpresa ad Amanda Lecciso. Le anticipazioni della nuova puntata annunciano, infatti, una sorpresa per la concorrente, e gli indizi fanno credere che sarà proprio lui a varcare la porta rossa per un supporto.

Ivo e Gaetano Micioni al Grande Fratello 2024 per una sorpresa ad Amanda Lecciso?

Magari Ivo Micioni non sarà da solo per questa possibile sorpresa all’ex Amanda Lecciso, e potrebbe anzi aver accompagnato il loro bambino Gaetano. Il che incornicerebbe un momento toccante ed indimenticabile per la concorrente del Grande Fratello 2024, che stasera rischia seriamente l’eliminazione.

Della vita privata di Ivo Micioni si sa molto poco, in compenso possiamo ricordare che, a differenza dell’altro ex compagno che non appartiene al mondo dello spettacolo, lui è un attore e produttore cinematografico affermato, ed è nato nel 1985 (ha 41 anni). Sul suo profilo Instagram pubblica scatti che lo vedono insieme a volti noti del cinema ma anche a suo figlio Ninni.

