Chi è Antonio Greco, ex compagno di Amanda Lecciso e padre di suo figlio Giorgio

Nella vita di Amanda Lecciso ci sono stati due ex compagni importanti, ognuno dei quali le ha dato un figlio. Il primo, in ordine cronologico, è Antonio Greco, uomo di cui si conosce pochissimo, non essendo un volto dello spettacolo. Non sappiamo quanto sia durata la loro relazione né cosa li abbia poi separati, ma sappiamo che da questa storia d’amore è nato il primo figlio di Amanda Lecciso, Giorgio.

La sorella di Loredana Lecciso si è raccontata poco nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello 2024, spingendosi poco sulla vita privata, probabilmente anche per non turbare la privacy del suo ex compagno Antonio Greco. Di recente però, pensando proprio ai ‘fallimenti’ avuti in amore, Amanda si è sfogata con Luca Calvani nella Casa di Canale 5, crollando in lacrime.

Lo sfogo di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024 sull’amore

“Tutti hanno pensato di me ‘tanto è forte, tanto è tosta’, e tu dovevi dimostrare di esserlo. – ha esordito Amanda Lecciso – Mi hanno sempre vista forte… e ora ho paura di andare avanti, ho come a volte l’impressione di aver dato tutto, ora sono terrorizzata… qualsiasi passo faccio sbaglio! Stando qui dentro ti smuove qualcosa dentro, perché qui vedi te stessa, hai l’impressione che non ci sia altro…” ha poi continuato.

Comprendendo che il turbamento di Amanda Lecciso riguardasse anche il suo ex compagno, Calvani l’ha incoraggiata ad aspettarsi ancora tanto dalla vita: “Non è facile essere moglie, essere mamma, essere compagna… devi conoscere e ringraziare il tuo cuore che ti ha sostenuto. – ha esordito – È un esercizio difficilissimo ma fondamentale, perché tu sei ancora qui e il cuore questo dolore l’ha vissuto. Tu ringrazi e dici ‘ti sento’, onorando quel momento… So che ti sembra una landa desolata ma arriverà la pioggia e torneranno i fiori, e tu riuscirai a riconoscerli questa volta. Arriverà un uomo meraviglioso“, ha perciò concluso.

