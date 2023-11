IVONE DOS SANTOS, CHI ERA LA MAMMA DI DAYANE MELLO/ “Prima che morisse l’ho chiamata, lei piangeva…”

Dayane Mello, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 4 novembre 2023, ripercorre alcuni eventi drammatici della sua vita, partendo dal rapporto mai approfondito con la mamma Ivone. Lei è morta poco dopo la tragedia della morte del fratello in un incidente, dopo una vita in cui è stata però assente: “Ho pochissimi ricordi della mia mamma. Non voglio giudicare quello che è stato perché so pochissimo di lei. Lei non c’era mai a casa, eravamo sempre da soli.” ha spiegato Dayane.

VLADEMIR, CHI È IL PADRE DI DAYANE MELLO/ "Mi ha picchiata tante volte. Sono arrivata a tentare il suicidio"

Dopo la morte del fratello, Dayane però ha deciso di chiamarla. Lei era in fin di vita: “Lei non poteva parlare, era sotto morfina. La vedo in lacrime e le dico che le volevo sinceramente bene ma rimane comunque un amore non vissuto. Lei mi ha messo al mondo e, come mi ha detto, è stato da un atto d’amore, io lo capisco. Il giorno dopo quella telefonata è morta.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucas Mello, chi era il fratello di Dayane/ L'incidente mortale e la scoperta choc al Grande Fratello VIP

La madre di Dayane Mello era malata di cancro: morì dopo una lunga battaglia contro la malattia

Nel 2021, pochi mesi dopo la morte del fratello Lucas, Dayane ha dovuto fare i conti con un altro dramma famigliare: la scomparsa della madre Ivone Dos Santos, malata di cancro. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta”, ha raccontato Dayane a proposito della sua infanzia difficile e del rapporto con la mamma. Un rapporto che spesso è stato turbolento, fino alla rappacificazione degli ultimi anni.

Stefano Sala e Sofia, ex fidanzato e figlia di Dayane Mello/ "C’era una grande passione, ma poi..."

“Ho sofferto un’altra perdita ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto di ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altra, e lei era una brava persona, stava sempre nei nostri cuori. Il passato è passato. Peccato non aver avuto il tempo di abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata e sono riuscita a dirle quello che c’era nel mio cuore”, il ricordo amaro di Dayane dopo la morte di mamma Ivone.

Dayane Mello e l’insegnamento tratto dalla scomparsa della mamma: “La vita è breve e passa veloce”

La scomparsa di mamma Ivone Dos Santos, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Dayane, che però ha tratto un prezioso insegnamento da questo trauma: il valore del tempo. “Ama di più, goditi il tempo che abbiamo qui sulla terra, perdona di più, perché la vita è breve e il tempo passa velocemente”, aveva scritto la modella brasiliana dopo la scomparsa di sua mamma.

Un invito ad abbracciare la gratitudine e ad essere grati di ciò che si ha: “Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA