Vlademir, chi è il padre di Dayane Mello/ Un faro nei momenti difficili vissuti dalla figlia

Dayane Mello, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 4 novembre 2023, racconta il difficile rapporto col padre Vlademir: “Mi ha picchiata tante volte, dai 16 fino ai 19 anni non ci siamo parlati perché sono andata via di casa perché non potevo avere una vita e un fidanzato: i miei fratelli sì, io dovevo fare la casalinga a casa. Una volta mi ha picchiato pesantemente e mi ha detto di essere molto deluso di me.”

Anche per questo un giorno Dayane ha pensato di farla finita: “Mia nonna lavorava nella sanità, la medicina per fortuna non ci è mai mancata. Io avevo questa scatola di medicinali, mi sentivo invisibile, avevo 16 anni, erano tutti in giardino e pensavo da un mese e mezzo di ammazzarmi, avevo pensato di farmi investire da un’auto o da un treno. Quel pomeriggio prendo queste pasticche per topi ma non le ho trovate, ho preso tutte le pasticche che c’erano in questa scatola e poi verso notte mi sono venute le convulsioni e mi hanno portato in ospedale.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Forse non tutti sanno che Dayane Mello è legatissima a suo padre Vlademir, con cui oggi condivide un rapporto speciale

Se Dayane Mello è riuscita a superare i momenti difficili del suo passato e della sua infanzia, caratterizzata dalla povertà e da condizioni di vita precarie, lo deve anche a suo padre Vlademir. Una figura che ha trasmesso insegnamenti preziosi alla modella, ma che soprattutto ha saputo incoraggiata nei momenti chiave della sua vita. Quando Dayane Mello era al Grande Fratello VIP, il papà non si era tirato indietro dal manifestare pubblicamente l’amore per sua figlia, con un bellissimo videomessaggio dove la spronava a non mollare e a raggiungere i propri sogni.

In quella circostanza, l’uomo aveva ricordato il loro primo incontro, avvenuto quando Dayane aveva 5 anni: da subito aveva compreso di essere legato a lei da un affetto vero e genuino. A proposito di quella prima volta, Dayane spiegò che al contrario aveva imparato ad amarlo molto tempo dopo. Un rapporto che si è consolidato anno dopo anno, con papà Vlademir che è riuscito a conquistarla con la dolcezza e soprattutto con la sua presenza.

Dayane Mello al fianco del padre nel giorno del suo matrimonio

Nei mesi scorsi Dayane Mello aveva condiviso sui social alcuni momenti molto importanti legati alla sua vita privata e al rapporto con il padre. Era fine agosto e la modella si mostrava felice e sorridente nelle stories, mentre partecipava ad un evento decisamente significativo per papà Vlademir: il matrimonio con la sua attuale compagna. Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste della cerimonia, in compagnia della figlia Sofia e del fratello Giuliano.

Per quanto concerne la vita privata del papà, non si hanno moltissime informazioni in quanto non è un personaggio pubblico. Tuttavia, dopo la splendida cerimonia celebrata sul lago di Garda quest’estate, apprendiamo che è felicemente sposato.











